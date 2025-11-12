Assine
overlay
Início Cultura
Para gostar de ler

Agenda literária de Belo Horizonte está cada vez mais concorrida

Público comparece em peso a eventos voltados para o livro na capital mineira, onde projetos para formação de leitores têm se consolidado ao longo dos anos

Publicidade
Carregando...
Lucas Lanna Resende
Lucas Lanna Resende
Repórter
Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas
12/11/2025 02:00

compartilhe

SIGA
x
Relações públicas Patrícia Guimarães está sentada em auditório do projeto Sempre um Papo, em BH
Patrícia Guimarães frequenta o projeto Sempre um Papo há três décadas, foi ver Mia Couto em outubro deste ano e não se esquece do encontro com Jô Soares em 1995 crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

A partir da década de 1980, eventos literários começaram a ganhar tração em Belo Horizonte. A cidade de onde saíram os escritores Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, Cyro dos Anjos, Ziraldo, Otto Lara Resende e Autran Dourado, entre outros, formou público cativo de leitores, o que se reflete nos eventos em prol do livro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Atualmente, a agenda conta com os projetos Sempre um Papo, Letra em Cena, Bienal Mineira do Livro, Feira Urucum, Primavera Literária, Festival Bitita, Festival Literário Internacional de Belo Horizonte (FLI-BH), Dizer Sim, República Jenipapo, Festa do Livro da UFMG, Psiu Poético Beagá e o recém-criado Labirinto da Origem.

Leia Mais

Criado em 1985, o Sempre um Papo promoveu encontros entre o público de BH e nomes de destaque da literatura nacional e internacional, como Adélia Prado, Darcy Ribeiro (1922-1997), José Saramago (1922-2010), Rubem Alves (1933-2014), Sebastião Salgado (1944-2025) e Mia Couto, entre outros.

Auditório do Tribunal de Contas do Estado, em Belo Horizonte, está lotado durante encontro com o escritor Mia Couto
Encontro com o escritor Mia Couto lotou o auditório do Tribunal de Contas do Estado, em Belo Horizonte, no dia 20 de outubro Marcos Vieira/EM/D.A Press

“Acompanho o Sempre um Papo há pelo menos 30 anos, desde quando ainda era estudante”, diz a relações públicas Patrícia Guimarães. No dia 20 de outubro, ela fez questão de levar o marido, Alexandre, e a filha, Mariana, ao auditório do Tribunal de Contas do Estado (TCE) para assistir à conversa de Mia Couto com a jornalista Leila Ferreira.

Patrícia conta que acompanhou o crescimento do projeto e o aumento do público. “É muito positivo, porque nos dá a oportunidade de conhecer escritores que, em outras ocasiões, não conheceríamos”, afirma ela, revelando ter assistido à edição do Sempre um Papo com Jô Soares (1938-2022), em novembro de 1995.

O humorista veio a BH lançar o livro “O xangô de Baker Street”. Atraiu tanta gente que a organização precisou colocar cadeiras ao redor de Jô para aproveitar ao máximo o espaço do auditório do extinto BDMG Cultural.

Outro convidado que atraiu multidão foi José Saramago. O Nobel de Literatura participou do projeto em 2000, quando lançou “A caverna”. Todos os 1,7 mil lugares do Grande Teatro Cemig Palácio das Artes foram ocupados. Mesmo assim, o público formou fila do lado de fora, que seguia até o antigo Mercado das Flores. Com tantos interessados, o autor português aceitou fazer uma sessão extra.

“Esse tipo de evento é excelente para a formação de público leitor”, ressalta Geraldo Coimbra Amaral. Ele e a esposa, Rosângela Coimbra, ambos aposentados, são frequentadores assíduos de projetos literários em BH – na maioria das vezes, por influência do filho, o escritor Alexandre Coimbra Amaral. “Nunca li nada do Mia Couto. Viemos porque nosso filho nos convidou”, disse o aposentado, durante o Sempre um Papo com o autor moçambicano.

Escritora Conceição Evaristo, com o microfone na mão, faz palestra durante da Bienal Mineira do Livro, em BH
Em maio, Conceição Evaristo fez palestra para 500 pessoas durante a Bienal Mineira do Livro Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

O Letra em Cena, criado em 2006, traz a BH escritores para debater lançamentos recentes ou comentar a obra de autores já falecidos. Ignácio de Loyola Brandão discutiu a literatura de J. J. Veiga (1915-1999); Hugo Almeida falou sobre a obra de Osman Lins (1924-1978); Murilo Marcondes de Moura revisitou a poesia de Murilo Mendes (1901-1975).

Itamar Vieira Junior participou do projeto no ano passado, lotando o teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas para falar sobre os romances “Torto arado” e “Salvar o fogo”. Conceição Evaristo debateu o conceito de “escrevivência” e foi recebida como popstar na Bienal Mineira do Livro, em maio deste ano, por cerca de 500 pessoas.

O Letra em Cena oferece leitura dramatizada de trechos de obras dos autores contemplados. Na maioria das vezes, a dramatização cabe ao ator Odilon Esteves, que, por sua vez, também desenvolve um projeto literário próprio.

Com o ciclo de palestras cênico-literárias “Para abrir outras janelas”, Odilon oferece três opções de autores para o público escolher. A partir daí, faz a leitura dramatizada e comenta a obra apresentada.

“O meu público é predominantemente feminino, de mulheres acima de 50 anos, embora também compareçam alguns homens e jovens. São pessoas que já têm contato com a literatura, mas, eventualmente, dizem não gostar de ler”, observa ele. “O mais interessante é que elas se sentem estimuladas a ler ao terem contato com a literatura dessa forma”, acrescenta.


Roda de conversa

República Jenipapo é outro evento que mantém a periodicidade. A roda de conversa idealizada pelo Projeto República, em parceria com a Livraria Jenipapo, ocorre na última terça-feira do mês em frente à livraria, na Savassi. Já participaram Zélia Duncan, Bob Wolfenson, Cidinha da Silva e Marçal Aquino, entre outros.


Com menos periodicidade, são realizados Feira Urucum, Primavera Literária, Festival Bitita, Festival Literário Internacional de Belo Horizonte (FLI-BH), Dizer Sim, Festa do Livro da UFMG e Psiu Poético Beagá, que promovem vendas de livros e encontros com autores convidados para mesas-redondas.


Em meio a essa efervescência cultural, cada roda de conversa, feira ou festival revela que Belo Horizonte não apenas produz leitores, mas também cultiva vínculos afetivos com a palavra.

Tópicos relacionados:

belo-horizonte literatura sempre-um-papo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay