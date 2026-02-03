Assine
CINEMA

Oscar 2026: Diretor de 'Sirât' se desculpa após ironizar votos brasileiros

'Sinto muito se ofendi pessoas', disse o espanhol Oliver Laxe, após afirmar que brasileiros votam até em sapato no Oscar e virar alvo de gozação na internet

Folhapress
Folhapress
03/02/2026 22:28

Cineasta espanhol Oliver Laxe, de cabelos longos e roupa branca, olha para a câmera
O cineasta espanhol Oliver Laxe, que disputa o Oscar com o Brasil, virou alvo de brasileiros na internet, após declarações ironizando a postura do país na premiação crédito: Miguel Medina/AFP

O diretor espanhol Oliver Laxe, diretor de "Sirât", se manifestou após a repercussão negativa causada por uma declaração dele, sobre a suposta presença massiva de brasileiros entre os votantes da Academia, que facilitariam a premiação no Oscar 2026.

"Há muitos brasileiros na Academia e nós os adoramos, mas eles são ultranacionalistas. Acho que se os brasileiros inscrevessem um sapato no Oscar, todos votariam nele", afirmou Laxe ao talk show 'La revuelta', há duas semanas. "Ganhar prêmios é um bônus. O melhor mesmo é fazer filmes", declarou.

Fora do contexto

Agora, ao jornal espanhol Diário ABC, Laxe diz que não teve a intenção de causar desconforto e lamenta caso alguém tenha se ofendido. Segundo Laxe, a fala foi retirada de contexto e interpretada de maneira diferente de seu propósito.

"Vivi isso mal, claro. Quer dizer, sinto muito se ofendi pessoas", disse. "Era um programa radicalmente irônico e de humor, não nos levamos a sério."

Seu longa disputa ao Oscar de Melhor Filme Internacional ao lado do brasileiro "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho.

Depois da declaração de Laxe, brasileiros invadiram a conta do filme "Sirât" no Instagram. Emojis de sapatos e gifs divertidos não param de pipocar nos comentários, além de mensagens como "aqui não, queridinho", "deixa de ser invejoso" e "passando para deixar minha sapatada".

Brasil tem 0,8% dos votos no Oscar

Os números desmentem a fala do cineasta. Do total de membros da Academia, cerca de 10.900, aproximadamente 9.900 votam no Oscar. Destes, mais ou menos 80 são brasileiros, o que representa menos de 0,8% do total de votantes.

Os filiados da Academia fazem parte da indústria do cinema. São atores, diretores, roteiristas e produtores, por exemplo. A filiação não ocorre por inscrição direta, mas por indicação: os candidatos precisam ser recomendados por dois membros da área à qual pretendem se vincular, e os nomes passam pela avaliação de um comitê interno. Já os indicados ao Oscar entram automaticamente no radar da instituição.

Alguns dos brasileiros que votam são as atrizes Fernanda Torres, Sonia Braga, Alice Braga e Maeve Jinkings; os atores Rodrigo Santoro, Wagner Moura e Selton Mello; e os diretores Anna Muylaert, Walter Salles, Fernando Meirelles e Kleber Mendonça Filho, de "O agente secreto".

