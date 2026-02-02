Bad Bunny no Brasil: cantor traz turnê mundial em fevereiro

Vencedor do maior prêmio da noite do Grammy, Bad Bunny fará dois shows no Brasil neste mês. O artista porto-riquenho anunciou duas datas em São Paulo, nos dias 20 e 21 de fevereiro, no Allianz Parque.

Os ingressos do primeiro show foram esgotados rapidamente, e a alta demanda proporcionou a abertura de outra apresentação, oferecendo uma oportunidade adicional para o público brasileiro conferir a performance de um dos maiores nomes da música global atualmente.

As duas apresentações no Brasil fazem parte da aguardada turnê "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour". A série de shows, que conta com 23 datas em estádios, teve início em 21 de novembro de 2025, em Santo Domingo, na República Dominicana.

Detalhes da turnê global

O itinerário de Bad Bunny passará por diversas cidades da América Latina, com paradas confirmadas na Costa Rica, na Colômbia, no México, no Peru, no Chile e na Argentina. O alcance da turnê também se estende para além do continente americano.

Após as datas na América do Sul, o cantor levará seus sucessos para a Austrália e o Japão. Na sequência, o artista desembarca na Europa para uma série de shows em países como Espanha, Portugal, Alemanha, Holanda, Reino Unido e França.

A jornada musical ainda inclui Suécia, Polônia e Itália, antes de chegar ao seu encerramento. A "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" está programada para terminar em 22 de julho de 2026, na Bélgica, consolidando a turnê como um dos grandes eventos do período.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata