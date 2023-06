Causa da morte de Mike Batayeh, ator de Breaking Bad, é revelada

677

O ator Mike Batayeh faleceu aos 52 anos (foto: Reprodução/Breaking Bad)

Laudo médico do Condado de Washtenaw afirmou que o ator e comediante Mike Batayeh, conhecido por seu trabalho na série "Breaking Bad", morreu devido a um enforcamento por asfixia. Essa informação contradiz a versão apresentada pela família do ator, que acreditava que ele havia sofrido um ataque cardíaco enquanto dormia. Batayeh, de 52 anos, foi encontrado sem vida em sua residência no estado americano de Michigan, em 1º de junho.





Diane, irmã de Mike Batayeh, revelou ao site TMZ que o ator não possuía histórico de problemas cardíacos. Mike Batayeh ficou famoso por interpretar Markowski, o gerente da Lavandería Brillante, estabelecimento comandado pelo traficante Gus Fring na série "Breaking Bad". Seu trabalho na produção ocorreu entre 2011 e 2012, nas quarta e quinta temporadas.





Além de "Breaking Bad", Mike Batayeh participou de outras séries de sucesso, como "CSI: Miami", "Marco Polo" e "It's Always Sunny in Philadelphia". Ele também era conhecido por sua carreira de comediante. Uma homenagem ao ator está programada para ocorrer na sexta-feira (16/6), em Plymouth, Michigan.