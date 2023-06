Ator Treat Williams falece em acidente de moto aos 71 anos

677

O ator, de 71 anos, morreu nessa segunda-feira (12/6) em um acidente de moto (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O ator Treat Williams, de 71 anos, morreu nessa segunda-feira (12/6) ao se envolver em um acidente de motocicleta. Williams, que ganhou destaque por protagonizar a série Everwood, teve sua morte confirmada pelo seu agente, Barry McPherson, em entrevista à Revista People.





De acordo com as informações divulgadas pela People, o ator estava atravessando um cruzamento com a moto quando um carro o interceptou. Treat não conseguiu parar a motocicleta e acabou batendo. Ele foi arremessado e ficou em situação grave. O ator foi levado de avião para um hospital em New York.





No momento do acidente, apenas o carro e a motocicleta de Williams estavam envolvidos. Acredita-se que o motorista do automóvel não tenha percebido a presença do ator ao fazer a curva no mesmo instante que ele.





Treat Williams ficou conhecido principalmente por interpretar o médico Andy Brown, personagem principal de Everwood, papel que lhe rendeu uma indicação ao prêmio do Sindicato dos Atores na categoria de Melhor Ator. Além disso, o ator também participou de outras produções como Blue Bloods e Chicago Fire.