Rir por último: comédia ambientada em funerária é sucesso na Netflix

Encontrar maneiras eficazes de combater os efeitos do estresse e da ansiedade tornou-se uma necessidade no mundo contemporâneo.

Uma das terapias mais eficazes e naturais é a risoterapia, que demonstrou sua capacidade de melhorar a saúde mental e física. Com uma boa dose de gargalhadas, fortalecem-se tanto o sistema imunológico quanto o coração, contribuindo para o bem-estar geral.

No entanto, com o ritmo de vida acelerado, muitas vezes se esquece a importância de rir e aproveitar momentos de entretenimento que nos afastem da frustração diária. É aí que a ficção se apresenta como refúgio, oferecendo séries e filmes que conseguem provocar risos e relaxamento em meio ao caos cotidiano.

Como encontrar a série perfeita para rir?

Plataformas de streaming, como a Netflix, tornaram-se aliadas ao oferecer uma ampla variedade de títulos desenhados para todos os gostos. Uma das séries de destaque dos últimos tempos é "Death Inc.", produção espanhola com episódios de apenas 30 minutos.

A série atraiu a atenção do público por seu humor negro e perspicácia. O jornal "La Razón" a descreveu como "uma série de humor negro, ácida e brilhante". "Death Inc." aborda um tema-tabu como a morte, a partir de uma perspectiva divertida, permitindo que os espectadores vejam o cotidiano de uma funerária sob um ângulo inusitado.

Elementos que distinguem a série

"Death Inc." se passa em uma funerária gerenciada por Gonzalo Torregrosa, cujo pessoal é tão peculiar que beira a caricatura. A trama avança quando Gonzalo é encontrado morto em seu escritório, mergulhando a funerária no caos.

Sua viúva assume o controle, enquanto Dámaso, seu braço direito, tenta de todas as formas boicotá-la. A isso se soma um escândalo de assédio e a concorrência feroz que ameaça destruir o negócio.

A série conta com uma primeira temporada de oito episódios, seguida por mais duas com seis capítulos cada uma, explorando temas como intrigas familiares e desvendando o possível vínculo de Dámaso com a família.

Esse personagem, interpretado por Carlos Areces, é um homem disposto a tudo para atingir seus objetivos.

Death Inc. vira refúgio para quem busca rir e esquecer a ansiedade – Foto: Divulgação/Netflix

Um elenco que brilha em cada cena

O sucesso de "Death Inc." não reside apenas em seu roteiro engenhoso, mas também no talento de seu elenco. Além de Carlos Areces, a série conta com atuações de Salva Reina, Adriana Torrebejano, Ascen López e Diego Martín, entre outros.

A série foi comparada a "The Office" por seu estilo dinâmico e situações absurdas, tornando-se um ímã para amantes do humor irreverente e do inusitado. Em suma, trata-se de uma proposta que garante boas risadas desde o primeiro episódio.



