Quem é o roqueiro 'sósia' de Wagner Moura que faz shows no Brasil
Gerard Way, vocalista do My Chemical Romance, faz dois shows com a banda em São Paulo, nesta quinta (5/2) e sexta-feira (6/2)
Ao longo dos anos 2000, comparar a aparência de Wagner Moura com o cantor americano Gerard Way era comum. Na época, o brasileiro até riu da semelhança. Agora, em 2026, as comparações voltaram com tudo: além de Moura estar em alta com “O agente secreto”, Way faz duas apresentações em solo brasileiro nesta semana, com sua banda, o My Chemical Romance.
Uma cena do programa "Casseta & Planeta" que foi ao ar em 2009 voltou a circular nas redes sociais e conectou os dois universos improváveis. Na ocasião, Moura foi questionado sobre o que achava das comparações. Honesto, ele conta que não conhece o “sósia”, voz de hits como “Helena” e “Welcome to the Black Parade”.
e qnd uma jornalista falou pro wagner moura q ele se parecia com o gerard way pic.twitter.com/x9AT8ppfyj— Acervo Wagner Moura (@acervowagmoura) March 17, 2024
Ao ver a foto, ele confessa não achar parecido e até questiona o que a repórter acha. “Vamos deixar para as pessoas dizerem o que elas acham. Se você acha que sim, ligue”, disse, em meio a risadas.
My Chemical Romance no Brasil
As apresentações do My Chemical Romance acontecem nesta quinta (5/2) e sexta-feira (6/2), no Allianz Parque em São Paulo. A performance de quinta já está com ingressos esgotados, mas ainda há entradas disponíveis para a data extra, na sexta, pelo site da Eventim.
Os portões abrem às 16h em ambos os dias. A banda sueca The Hives, responsável pela abertura, sobe ao palco às 19h30, seguida pela atração principal, às 21h.
O retorno do grupo ao país depois de quase duas décadas reforça o impacto duradouro da banda. Com sua estética marcante, letras confessionais e energia no palco, o My Chemical Romance definiu o som e o visual de uma geração e continua a mobilizar uma legião de fãs fiéis.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.