CARTEIRA VENCIDA

Mulher de Henrique, da dupla com Juliano, é solta após infrações de trânsito nos EUA

Empresária Amanda Vasconcelos responde a duas acusações: tentativa de evasão policial e condução de veículo com carteira de habilitação vencida

04/02/2026 11:53

Henrique e Amanda são casados desde 2018
Henrique e Amanda são casados desde 2018 crédito: Redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mulher do cantor sertanejo Henrique, da dupla com Juliano, a empresária Amanda Vasconcelos, 28, foi solta nos Estados Unidos após ser presa depois de desobedecer a uma ordem de parada durante uma fiscalização de trânsito. 

Segundo a polícia do Condado de Orange, Amanda teria tentado se afastar do local mesmo com a viatura acionando luzes e sirenes. Procurada, a assessoria da dupla não respondeu até a publicação deste texto. 

A empresária passou uma noite detida numa unidade penal e foi levada para uma audiência de custódia no Tribunal do Condado de Orange, onde foi fixado uma fiança de US$ 500 (cerca de R$ 2,6 mil na cotação atual). Ela pagou e foi liberada. 

Amanda responderá o processo em liberdade e deverá informar qualquer mudança de endereço e também precisará comparecer às futuras audiências. O nome dela não consta mais entre os detentos segundo o registro do condado. 

A empresária responde a duas acusações: tentativa de evasão policial, considerada a mais grave, e condução de veículo com carteira de habilitação vencida na Flórida. Ela não mora nos Estados Unidos, mas viaja com frequência ao país com o cantor e os dois filhos.

