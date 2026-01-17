Henrique e Juliano são os artistas mais ouvidos do Spotify Brasil em 2025
O desempenho expressivo se repetiu em outras plataformas. Na Deezer, “Manifesto Musical 2” foi o álbum mais executado de 2025, enquanto Henrique e Juliano apareceram como o artista masculino mais ouvido do ano. A dupla também liderou os charts do YouTube Brasil.
Fora do streaming, os números se refletiram em grandes públicos. Henrique e Juliano esgotaram três apresentações consecutivas no “Allianz Parque” e venderam antecipadamente todas as entradas do “Maracanã”, onde abriram a turnê “Manifesto Musical” em 3 de janeiro.Foto: Reprodução/Instagram
Em agradecimento ao público, os irmãos destacaram a conexão criada pelas canções: “A nossa maior conquista é quando a música se conecta com as pessoas, quando tocamos os sentimentos do nosso público. É ali que todo o esforço e dedicação valem a pena”, afirmaram, agradecendo aos fãs pelo apoio ao trabalho da dupla.
Nascidos em Palmeirópolis, no estado do Tocantins, Henrique e Juliano são irmãos e decidiram seguir carreira musical influenciados pelo pai, grande incentivador da música sertaneja.
Ricelly Henrique Tavares Reis, o Henrique, nasceu em 23 de maio de 1989. Enquanto cursava Direito, teve a primeira grande oportunidade da carreira ao abrir a festa “Balada Sertaneja”, experiência que o levou a se dedicar integralmente à música.
Edson Alves dos Reis Junior, o â??Julianoâ?, nasceu em 27 de novembro de 1990. CaÃ§ula da famÃlia, Ã© apenas um ano mais novo que o irmÃ£o.
O primeiro álbum da dupla foi lançado em 2011. “Vem Curtir com a Gente” apresentou um repertório que combinou canções autorais e regravações.
O álbum “Ao Vivo em Palmas” trouxe os singles “Mistura Louca”, “Recaídas”, “Eu Sou Gordinho” e, principalmente, “Não Tô Valendo Nada”, uma das músicas de maior destaque do período, que integrou a trilha sonora da novela “I Love Paraisópolis”, da TV Globo, em 2015.
Em 2014, foi lançado “Ao Vivo em Brasília”, com os singles “Até Você Voltar” e “Cuida Bem Dela”. Esta última alcançou o primeiro lugar por oito semanas consecutivas no ranking “Brasil Hot 100 Airplay”.
O álbum “Novas Histórias”, publicado em 2016, contou com o single “Na Hora da Raiva”, lançado nas rádios em outubro de 2015, que foi presença constante nas paradas nacionais e em playlists do gênero sertanejo.
Lançado em 2017, “O Céu Explica Tudo” reuniu diversas faixas de destaque, entre elas “Vidinha de Balada”, “Aquela Pessoa”, “Não Passa Vontade”, “De Trás Pra Frente” e “Mais Amor e Menos Drama”.
Em 2022, a dupla lançou “Manifesto Musical”, que se tornou o álbum mais ouvido do Brasil no Spotify naquele ano.
Outros trabalhos da discografia incluem “Henrique e Juliano”, “Menos é Mais” e “Ao Vivo no Ibirapuera”, entre outros.
O repertório de Henrique e Juliano também reúne músicas amplamente conhecidas como “Arranhão”, “A Maior Saudade”, “Acordo”, “Rasteira”, “Chá de Casa Nova”, “Eu e Eu”, “Liberdade Provisória”, “Universo Conspirou” e “Culpados”.
Entre os marcos da carreira está a gravação de um DVD na “Times Square”, em Nova Iorque, considerada uma das apresentações mais relevantes da trajetória da dupla.
Na vida pessoal, Henrique é pai de Helena, nascida em 2019, e de Miguel, nascido em 2021, filhos de seu relacionamento com Amanda Barbosa.
Juliano é pai de Maria Antônia, nascida em 2019, e de Maria Clara, nascida em 2021, ambas do relacionamento com Mohana do Couto, com quem se casou em 25 de abril de 2022.
