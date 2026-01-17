Henrique e Juliano são os artistas mais ouvidos do Spotify Brasil em 2025

O desempenho expressivo se repetiu em outras plataformas. Na Deezer, “Manifesto Musical 2” foi o álbum mais executado de 2025, enquanto Henrique e Juliano apareceram como o artista masculino mais ouvido do ano. A dupla também liderou os charts do YouTube Brasil.

Fora do streaming, os números se refletiram em grandes públicos. Henrique e Juliano esgotaram três apresentações consecutivas no “Allianz Parque” e venderam antecipadamente todas as entradas do “Maracanã”, onde abriram a turnê “Manifesto Musical” em 3 de janeiro.

nossa maior conquista é quando a música se conecta com as pessoas, quando tocamos os

sentimentos do nosso público. É ali que todo o esforço e dedicação valem a pena”,

afirmaram, agradecendo aos fãs pelo apoio ao trabalho da dupla.