Mulher de Henrique, da dupla Henrique e Juliano, é presa nos EUA

A empresária brasileira Amanda Vasconcelos Tavares Reis, esposa do cantor sertanejo Henrique, da dupla com Juliano, foi presa na segunda-feira (2/2) em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Segundo as autoridades locais, ela foi detida em uma ocorrência de trânsito que resultou em duas acusações criminais.

De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Orange (Orange County Sheriff’s Office), a principal acusação envolve tentativa de fuga de abordagem policial. Conforme o relatório oficial, Amanda teria ignorado a ordem de parada mesmo com luzes e sirenes da viatura acionadas, o que, pela legislação da Flórida, pode ser enquadrado como felonia de terceiro grau — classificação aplicada a crimes considerados graves.

Além disso, a empresária foi autuada por dirigir veículo motorizado com carteira de habilitação vencida, infração classificada como contravenção de segundo grau.

Até a última atualização dos registros públicos, não havia confirmação sobre pagamento de fiança ou eventual liberação judicial da brasileira. Em alguns registros, consta fiança de US$ 500 (R$ 2600) vinculada à infração relacionada à habilitação, enquanto a acusação de tentativa de fuga pode não ter previsão imediata de fiança.

O Estado de Minas tentou entrar em contato com a equipe de Amanda, mas até o momento não obteve retorno. O espaço permanece aberto para quaisquer manifestações.

Quem é Amanda Vasconcelos

Amanda é empresária com participação em empresas do setor de roupas e acessórios com sede em Palmas (TO). Ela é filha do comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins e é casada com Henrique desde 2018.

O casal tem dois filhos. A família mantém residência em uma fazenda na região de Porto Nacional (TO), base associada a empreendimentos agropecuários ligados à dupla sertaneja.

