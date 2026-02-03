Mulher de Henrique, da dupla Henrique e Juliano, é presa nos EUA

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
A empresária brasileira Amanda Vasconcelos Tavares Reis, esposa do cantor sertanejo Henrique, da dupla com Juliano, foi presa na segunda-feira (2/2) em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Segundo as autoridades locais, ela foi detida em uma ocorrência de trânsito que resultou em duas acusações criminais.
De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Orange (Orange County Sheriff’s Office), a principal acusação envolve tentativa de fuga de abordagem policial. Conforme o relatório oficial, Amanda teria ignorado a ordem de parada mesmo com luzes e sirenes da viatura acionadas, o que, pela legislação da Flórida, pode ser enquadrado como felonia de terceiro grau — classificação aplicada a crimes considerados graves.
Até a última atualização dos registros públicos, não havia confirmação sobre pagamento de fiança ou eventual liberação judicial da brasileira. Em alguns registros, consta fiança de US$ 500 (R$ 2600) vinculada à infração relacionada à habilitação, enquanto a acusação de tentativa de fuga pode não ter previsão imediata de fiança.
O Estado de Minas tentou entrar em contato com a equipe de Amanda, mas até o momento não obteve retorno. O espaço permanece aberto para quaisquer manifestações.
Quem é Amanda Vasconcelos
Amanda é empresária com participação em empresas do setor de roupas e acessórios com sede em Palmas (TO). Ela é filha do comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins e é casada com Henrique desde 2018.
Henrique e Juliano lideraram o ranking de artistas mais ouvidos do Spotify Brasil em 2025 e colocaram três álbuns entre os cinco mais reproduzidos da plataforma. Pelo segundo ano consecutivo, “Manifesto Musical 2” foi o álbum mais ouvido do ano, ao lado de “O Céu Explica Tudo” e “To Be”, que também figuraram no topo das paradas.
O desempenho expressivo se repetiu em outras plataformas. Na Deezer, “Manifesto Musical 2” foi o álbum mais executado de 2025, enquanto Henrique e Juliano apareceram como o artista masculino mais ouvido do ano. A dupla também liderou os charts do YouTube Brasil.
Fora do streaming, os números se refletiram em grandes públicos. Henrique e Juliano esgotaram três apresentações consecutivas no “Allianz Parque” e venderam antecipadamente todas as entradas do “Maracanã”, onde abriram a turnê “Manifesto Musical” em 3 de janeiro.
Em agradecimento ao público, os irmãos destacaram a conexão criada pelas canções: “A nossa maior conquista é quando a música se conecta com as pessoas, quando tocamos os sentimentos do nosso público. É ali que todo o esforço e dedicação valem a pena”, afirmaram, agradecendo aos fãs pelo apoio ao trabalho da dupla.
Nascidos em Palmeirópolis, no estado do Tocantins, Henrique e Juliano são irmãos e decidiram seguir carreira musical influenciados pelo pai, grande incentivador da música sertaneja.
Ricelly Henrique Tavares Reis, o Henrique, nasceu em 23 de maio de 1989. Enquanto cursava Direito, teve a primeira grande oportunidade da carreira ao abrir a festa “Balada Sertaneja”, experiência que o levou a se dedicar integralmente à música.
O primeiro álbum da dupla foi lançado em 2011. “Vem Curtir com a Gente” apresentou um repertório que combinou canções autorais e regravações.
O álbum “Ao Vivo em Palmas” trouxe os singles “Mistura Louca”, “Recaídas”, “Eu Sou Gordinho” e, principalmente, “Não Tô Valendo Nada”, uma das músicas de maior destaque do período, que integrou a trilha sonora da novela “I Love Paraisópolis”, da TV Globo, em 2015.
Em 2014, foi lançado “Ao Vivo em Brasília”, com os singles “Até Você Voltar” e “Cuida Bem Dela”. Esta última alcançou o primeiro lugar por oito semanas consecutivas no ranking “Brasil Hot 100 Airplay”.
O álbum “Novas Histórias”, publicado em 2016, contou com o single “Na Hora da Raiva”, lançado nas rádios em outubro de 2015, que foi presença constante nas paradas nacionais e em playlists do gênero sertanejo.
Lançado em 2017, “O Céu Explica Tudo” reuniu diversas faixas de destaque, entre elas “Vidinha de Balada”, “Aquela Pessoa”, “Não Passa Vontade”, “De Trás Pra Frente” e “Mais Amor e Menos Drama”.
Em 2022, a dupla lançou “Manifesto Musical”, que se tornou o álbum mais ouvido do Brasil no Spotify naquele ano.
Outros trabalhos da discografia incluem “Henrique e Juliano”, “Menos é Mais” e “Ao Vivo no Ibirapuera”, entre outros.
O repertório de Henrique e Juliano também reúne músicas amplamente conhecidas como “Arranhão”, “A Maior Saudade”, “Acordo”, “Rasteira”, “Chá de Casa Nova”, “Eu e Eu”, “Liberdade Provisória”, “Universo Conspirou” e “Culpados”.
Entre os marcos da carreira está a gravação de um DVD na “Times Square”, em Nova Iorque, considerada uma das apresentações mais relevantes da trajetória da dupla.
Na vida pessoal, Henrique é pai de Helena, nascida em 2019, e de Miguel, nascido em 2021, filhos de seu relacionamento com Amanda Barbosa.
Juliano é pai de Maria Antônia, nascida em 2019, e de Maria Clara, nascida em 2021, ambas do relacionamento com Mohana do Couto, com quem se casou em 25 de abril de 2022.
