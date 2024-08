Henrique e Juliano investem em startup de música

Sempre atentos ao mercado, a dupla Henrique e Juliano é conhecida não só pelo sucesso como artista, mas também por investimentos rentáveis e bem administrados.

Depois de uma criteriosa análise decidiram investir, juntamente com outros empresários, R$ 35 milhões em uma startup brasileira de música, a STRM. O investimento faz parte de um movimento coordenado para a solidificação no Brasil e, principalmente, para a expansão global nos mais de 13 países nos quais a startup já possui usuários.



A STRM é a primeira startup a despertar interesse dos irmãos, vale ressaltar que os artistas terão participação como investidores e, na medida do possível, irão colaborar com a expertise que adquiriram ao longo da carreira.



Sobre a Strm



A STRM é uma music fintech brasileira com participação de players como a americana Tompkins Venture, e .vem se consolidando no mercado como uma grande gravadora de bolso, desenvolvendo carreiras artísticas musicais, através de recomendações por inteligência artificial e acesso a recursos financeiros, preservando a liberdade e autonomia do artista independente.



Um dos principais diferenciais da startup é oferecer acesso automatizado a adiantamentos que vão de R$ 1 mil a R$ 1 milhão. Desta forma artistas independentes do mundo inteiro, com faturamento anual nas plataformas digitais de pelo menos R$ 1.000, podem acessar esse investimento e utilizar toda a inteligência da STRM para obter recomendações personalizadas sobre como avançar em suas carreiras.



Para o artista saber se é elegível à entrada na startup, basta acessar o site da empresa (strmmusic.ai) e fazer uma simulação para entender se tem as características necessárias para obter recursos financeiros e acesso a toda a inteligência da STRM.