Então, Brilha! abre o dia e o coração dos foliões no Carnaval de BH

O carnaval de Belo Horizonte chega a 2026 em plena expansão, consolidado como um dos maiores carnavais de rua do país. Com expectativa de público massivo e turistas representando cerca de 20% dos foliões, a festa se fortalece como motor cultural e econômico da capital.

Nesse cenário de crescimento contínuo, alguns blocos se tornaram rituais coletivos para os belo-horizontinos. É o caso do Então, Brilha!, que, ao nascer do sol, abre oficialmente o sábado de carnaval e reafirma a ocupação poética das ruas como marca da folia em BH.

A trajetória do Então, Brilha! no Carnaval de Belo Horizonte

Criado em 2010, o bloco surgiu junto ao renascimento do carnaval de rua de BH e, desde então, construiu uma trajetória marcada pela experimentação artística e pela reflexão crítica. Ao longo de seus 14 cortejos, o bloco ajudou a redefinir a relação dos belo-horizontinos com o espaço público, sempre colocando a alegria como força de transformação individual e coletiva.

Criado em 2010, o Então, Brilha! cresceu junto com o Carnaval de rua de Belo Horizonte e se consolidou como um dos blocos mais simbólicos da festa Leandro Couri

O Então, Brilha! é composto por cerca de 215 músicos, responsáveis por conduzir a multidão que acompanha o cortejo pelo hipercentro da capital. Vestidos de rosa e dourado, foliões transformam a paisagem urbana em um espetáculo visual e sonoro que mistura arte, crítica social e celebração coletiva.

Tecnologia do Delírio é o tema deste ano

Em 2026, o bloco leva para a avenida o tema “Tecnologia do Delírio”, uma proposta que convida o público a imaginar novos modos de existir e criar. A ideia é tratar o delírio como potência criadora, um estado de abertura da mente e do corpo, inspirado pelo ar, elemento que sopra, move, atravessa e dá voz. A narrativa do desfile propõe leveza, liberdade e cura, reafirmando o direito de existir em festa e de ocupar as ruas com poesia, música e alegria.

Com o tema "Tecnologia do Delírio", o bloco aposta na imaginação, na liberdade e na força criativa do corpo para conduzir o cortejo de 2026 Leandro Couri

Presença simbólica, ações e continuidade

Mesmo nos anos em que não pôde ocupar as ruas por causa da pandemia, o bloco manteve sua presença simbólica na cidade, reforçando seus ideais e o diálogo com o momento vivido pelo país. Em 2023, voltou com força total e, em 2025, celebrou 15 anos de trajetória com o tema “Raízes do Futuro”, reafirmando sua importância como um dos principais símbolos do Carnaval de Belo Horizonte.

Quando e onde acontece o cortejo do Então, Brilha!

Conhecido por abrir oficialmente o sábado de Carnaval ao primeiro raio de sol, o bloco volta às ruas no dia 14 de fevereiro, às 6h, com concentração na Avenida do Contorno, no mesmo ponto dos anos anteriores.

