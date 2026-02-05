Pela 2ª vez, Alcova Libertina não sai no carnaval por falta de recursos
Bloco de rock ficará de fora do carnaval de BH em 2026 por falta de recursos, mesmo motivo que levou ao cancelamento do desfile em 2018
Os fãs de rock terão uma decepção no carnaval de BH em 2026: o Bloco Alcova Libertina, conhecido pelo repertório composto de clássicos do gênero musical, não vai sair este ano. O desfile foi cancelado devido à falta de recursos. O bloco não foi o primeiro a cancelar a participação na folia deste ano. O Bloco do Bituca e o Tamborins Tantãns também ficarão de fora do carnaval 2026.
Segundo o representante do Alcova Libertina, Geraldo Paim, não será possível sair neste carnaval porque o bloco não conseguiu captar verba suficiente para realizar o desfile. “Está cada vez mais difícil conseguir a participação do poder público e da iniciativa privada para a manutenção dos blocos de rua. Ficou inviável. Temos um custo alto para botar o bloco na rua da forma que o público demanda. É um público muito grande, que demanda uma produção grandiosa. E não temos nenhum apoio.”
Paim afirmou que o bloco se inscreveu no edital de auxílio financeiro para blocos da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), mas não foi aprovado. Também tentaram conversas com alguns patrocinadores, mas que não avançaram.
O cancelamento do desfile deste ano foi anunciado em postagem no Instagram do bloco, que criticou a postura do poder público em relação ao carnaval de rua de BH. “O cancelamento do bloco da Alcova Libertina não é um caso isolado. É sintoma. O Bloco Alcova Libertina, com 16 anos de história, tradição consolidada, público fiel e reconhecimento popular, foi sumariamente cortado da programação oficial por falta de apoio do poder público ", diz a postagem.
O Alcova Libertina desfilou pela primeira vez em 2011. Desde então, as únicas vezes em que o bloco não saiu foram em 2018, também por falta de recursos, e nos anos de 2021 e 2022, devido à pandemia de COVID-19.
Segundo Paim, a colaboração do poder público para com os blocos de rua de BH, que já não era muito expressiva, vem diminuindo nos últimos anos.
“Estamos percebendo um fenômeno de expropriação do carnaval de Belo Horizonte. Os blocos de rua criaram esse público, que existe hoje no carnaval de BH, que antes não existia. Isso foi construído pelos blocos independentes e de rua. O cenário que estamos vendo hoje é: o público cresceu e está aí estabelecido, e o poder público e a iniciativa privada estão aos poucos desocupando esse lugar que é desses blocos de rua”, disse Paim, que criticou a tendência de trazer grandes shows para o carnaval de BH.
No carnaval de 2025, BH contou com shows de artistas como Xamã e Alok. Em 2026, Luísa Sonza e Marina Sena estão entre as atrações que vão animar as ruas da capital. “BH está construindo um cenário de um carnaval que é uma celebração de nomes estabelecidos fora e que não têm relação com a história da cidade” , finalizou Paim.
A Belotur, Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte, tem informado que "não há qualquer priorização aos megaeventos" e que "o principal instrumento de fomento do poder público ao carnaval é o Edital de Auxílio Financeiro, voltado exclusivamente para os blocos de rua".
Outros blocos cancelados
O Alcova Libertina não foi o único a cancelar sua presença na folia deste ano. O Bloco do Bituca, que homenageia o músico mineiro Milton Nascimento, também não irá desfilar em 2026. Em nota oficial, publicada nas redes sociais, o bloco anunciou que o desfile foi cancelado por “falta de patrocínio”.
O Tamborins Tantãs também ficou de fora da festa. O desfile do bloco, que estava previsto para o dia 14 de fevereiro, na Avenida Assis Chateaubriand, foi cancelado por “motivo de força maior”, segundo nota publicada nas redes sociais.
* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.