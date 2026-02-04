Carretas equipadas com alta tecnologia reforçam segurança no carnaval de BH

Uma operação altamente tecnológica vai ajudar a garantir a segurança dos foliões no carnaval de Belo Horizonte em 2026. Duas carretas do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICCM) – que funcionam como um centro de comando e integração entre as forças policiais – ficarão instaladas nos pontos com a maior concentração de pessoas em cada dia da festa.

As estruturas, coordenadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG), funcionam como centrais de monitoramento sobre rodas. Equipadas com câmeras de longo alcance capazes de detectar suspeitos por reconhecimento facial, as carretas permitem o acompanhamento em tempo real dos grandes eventos do carnaval. O uso da tecnologia foi apresentado na manhã desta quarta-feira (4/2), durante coletiva de imprensa realizada no Palácio da Liberdade.

“Todas as forças policiais atuam aqui dentro”, afirmou Rogério Greco, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública. Embora a coordenação seja da Sejusp, o espaço reúne os sistemas da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal, do Corpo de Bombeiros e da Guarda Civil.

“A carreta é super tecnológica. As câmeras têm visão de até dois quilômetros, giram 360° e ainda podemos utilizar drones”, explicou Greco. A partir das imagens, as equipes conseguem acionar rapidamente as forças de segurança em caso de ocorrências. “Como temos essa visão privilegiada, daqui de dentro conseguimos fazer o monitoramento de tudo que está acontecendo e informar as forças de segurança sobre o que ocorre em determinado bloco”, disse.

Ainda de acordo com Greco, a presença da tecnologia ajuda a coibir crimes. “A atuação é imediata e muito mais direta. Isso inibe aqueles que querem cometer crimes”, afirmou.

Apoio ao folião

As carretas também funcionam como ponto de apoio para o público. “Os foliões podem procurar a carreta quando necessário. Ela é um posto de segurança pública”, ressaltou o secretário.

As estruturas já foram utilizadas em edições anteriores do Carnaval, mas passaram por um processo de modernização para 2026. O uso das carretas integra um conjunto maior de ações da Sejusp para o período, que inclui reforço da Polícia Penal, apoio às audiências de custódia e monitoramento eletrônico.

O superintendente de Integração e Planejamento Operacional da Sejusp, Bernardo Naves, explicou que as carretas não ficarão fixas em um único local. “Em cada dia, as carretas estarão em um ponto diferente, principalmente na Avenida Andradas (Centro de BH), e no entorno do Mineirão, (na Região da Pampulha), áreas de grande aglomeração”, afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima