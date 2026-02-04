Perdi meu celular com a CNH Digital; e agora? Saiba o que fazer

Perder ou ter o celular roubado é um transtorno que vai além do prejuízo financeiro. Com documentos importantes como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no formato digital, a preocupação com a segurança dos dados aumenta. A boa notícia é que é possível bloquear o acesso ao documento de forma rápida e remota, garantindo a proteção das suas informações.

A CNH Digital fica armazenada no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), que exige uma senha ou biometria para acesso. Mesmo assim, a primeira medida a ser tomada é desvincular o aparelho perdido da sua conta. Essa ação impede que qualquer pessoa acesse seus documentos, mesmo que consiga desbloquear o celular.

Passo a passo para bloquear a CNH Digital

O procedimento para desativar o acesso é simples e deve ser feito assim que você notar a falta do aparelho. O processo é realizado pelo portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Primeiro, acesse o portal da Senatran pelo navegador de um computador ou de outro celular e faça o login com sua conta Gov.br, a mesma utilizada para acessar o aplicativo. Dentro do sistema, procure pela opção 'Gerenciar dispositivos' ou 'Habilitação'. O sistema exibirá uma lista com os dispositivos conectados. Identifique o celular perdido ou roubado e clique em 'Desconectar'.

Ao confirmar a ação, o aplicativo CDT será desconectado do dispositivo selecionado, tornando seus documentos imediatamente inacessíveis naquele aparelho específico.

O que fazer depois do bloqueio

É importante ressaltar que sua CNH Digital não é perdida junto com o celular. O documento continua válido e vinculado ao seu CPF no sistema do governo. Quando você tiver um novo aparelho, basta baixar novamente o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, fazer o login com sua conta Gov.br e seguir as etapas de validação, que geralmente incluem reconhecimento facial para garantir a segurança do acesso.

Outra recomendação importante é registrar um boletim de ocorrência (B.O.). Embora não seja obrigatório para o bloqueio da CNH Digital, o registro formaliza o crime e protege você contra o uso indevido de seus dados por terceiros.

Além de bloquear o acesso à CNH Digital, outras ações são fundamentais para proteger seus dados em caso de perda ou roubo do celular:

Bloqueie o IMEI: entre em contato com sua operadora de telefonia e solicite o bloqueio do IMEI do aparelho. Isso impede que o celular se conecte a qualquer rede de telefonia no país.

Acesse seus bancos: comunique imediatamente as instituições financeiras sobre o ocorrido e siga as orientações para bloquear aplicativos e cartões digitais.

Altere senhas: modifique as senhas de e-mails, redes sociais e outros serviços importantes que estavam conectados no aparelho.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.