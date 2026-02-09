MG: homem é preso suspeito de participar da morte da própria irmã

Um homem de 21 anos, suspeito de participar do homicídio da própria irmã em Calambau, na zona rural de Itaúna, no Centro-Oeste mineiro, foi preso na última sexta-feira (6/2). O corpo da vítima foi encontrado em uma lagoa no distrito em 30 de janeiro.

O suspeito foi detido ao comparecer à delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais para prestar esclarecimentos. Em um primeiro momento, o homem negou participação na morte da irmã. No entanto, após a polícia apresentar provas que contradisseram sua versão, ele acabou confessando.

Quando o corpo foi encontrado, o ex-companheiro da vítima foi conduzido à delegacia como suspeito. Contudo, por ausência de elementos suficientes para a lavratura de prisão em flagrante, ele foi liberado.

Com a instauração do inquérito policial, a equipe da PCMG iniciou levantamentos investigativos e identificou que o veículo do irmão da vítima passou por um radar na rodovia MG-431, sentido Pará de Minas, em frente à Universidade de Itaúna, à 1h42 de 30/1, deslocando-se em direção à região onde o corpo foi encontrado.

Como o crime aconteceu?

À polícia, o irmão da vítima contou que ele e a irmã saíram de casa próximo da meia-noite. Durante o trajeto até a região do Calambau, um segundo homem, ainda não identificado, teria entrado no veículo e os acompanhado até a lagoa.

O corpo da vítima foi encontrado com diversas perfurações provocadas por instrumento perfurocortante. Apesar de explicar a dinâmica do crime, o homem não informou a motivação.

Diante dos elementos reunidos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito. A medida foi deferida pelo Poder Judiciário, e o mandado foi cumprido ainda na última sexta-feira (6/2).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após a prisão, o aparelho celular do investigado e o veículo utilizado no crime foram apreendidos e encaminhados para perícia. As investigações prosseguem para apurar a possível participação de outras pessoas. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.