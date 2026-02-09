Chuvas afetam estrutura e muro de funerária cai em cidade mineira
A Defesa Civil do município prestou atendimento no local e identificou problemas estruturais no prédio com a possibilidade de agravar em decorrência das chuvas
O muro de uma funerária localizada na Rua Olegário Maciel, em Bicas, na Zona da Mata, desabou nesse domingo (8/2). A Defesa Civil foi acionada para prestar o atendimento e informou que ninguém se feriu.
De acordo com o órgão, o chamado ocorreu às 21h. No local, os técnicos identificaram o colapso da estrutura de alvenaria, além de grande volume de entulho e solo saturado. A presença de acúmulo de água indicou instabilidade no terreno.
A Defesa Civil constatou que o solo foi fortemente comprometido, afetando a estrutura do prédio. Há risco de novos desabamentos, que podem ser agravados em caso de chuva.
O órgão recomendou o isolamento imediato da área afetada e a realização de uma avaliação por profissional especializado. Também foram orientados o monitoramento constante e a adoção de medidas urgentes para a contenção do solo.
*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos