Assine
overlay
Início Gerais
DESABAMENTO

Casa desaba depois de chuva forte no interior de MG

Imóvel havia sido interditado pela Defesa Civil por risco de desabamento

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/02/2026 08:38

compartilhe

SIGA
x
Populares informaram que parte da construção estava apoiada sobre um muro próximo à calçada, o que pode ter contribuído para o colapso
Populares informaram que parte da construção estava apoiada sobre um muro próximo à calçada, o que pode ter contribuído para o colapso crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Uma casa desabou na noite dessa quinta-feira (5/2) depois de chuvas fortes que atingiram o Bairro Santo Antônio, em Caratinga (MG), no Vale do Rio Doce. No momento do desabamento, não havia pessoas no imóvel e, portanto, ninguém ficou ferido.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 20h30 para atender a ocorrência na Rua Almiro de Freitas Valadares.

Leia Mais

Segundo relatos de moradores, ainda pela manhã a chuva provocou a abertura de uma cratera entre o passeio da casa e a rua. A Defesa Civil foi chamada e condenou a edificação, apontando risco iminente de desabamento. Durante a noite, a estrutura cedeu.

Populares informaram que parte da construção estava apoiada em um muro perto da calçada, o que pode ter contribuído para o colapso. Os bombeiros prestaram apoio à Defesa Civil e assistência aos moradores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma casa vizinha também foi evacuada preventivamente para avaliação do risco estrutural.

Tópicos relacionados:

caratinga chuva corpo-de-bombeiros defesa-civil desabamento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay