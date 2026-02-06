Casa desaba depois de chuva forte no interior de MG

Uma casa desabou na noite dessa quinta-feira (5/2) depois de chuvas fortes que atingiram o Bairro Santo Antônio, em Caratinga (MG), no Vale do Rio Doce. No momento do desabamento, não havia pessoas no imóvel e, portanto, ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 20h30 para atender a ocorrência na Rua Almiro de Freitas Valadares.

Segundo relatos de moradores, ainda pela manhã a chuva provocou a abertura de uma cratera entre o passeio da casa e a rua. A Defesa Civil foi chamada e condenou a edificação, apontando risco iminente de desabamento. Durante a noite, a estrutura cedeu.

Populares informaram que parte da construção estava apoiada em um muro perto da calçada, o que pode ter contribuído para o colapso. Os bombeiros prestaram apoio à Defesa Civil e assistência aos moradores.

Uma casa vizinha também foi evacuada preventivamente para avaliação do risco estrutural.