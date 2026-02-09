Chuva provoca desabamentos e deixa famílias desabrigadas em Juiz de Fora
Dados da Prefeitura mostram volumes elevados de chuva; cidade teve alagamentos, desabamentos e famílias precisaram deixar suas casas
As chuvas que atingiram Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, provocaram uma série de transtornos entre domingo (8/2) e a manhã desta segunda-feira (9/2). De acordo com dados da Prefeitura de Juiz de Fora, obtidos por meio do Plantão de Chuvas, o município registrou volumes elevados de precipitação ao longo do domingo, período em que a cidade já estava sob alerta para temporais.
Entre 0h e 16h do dia 8 de fevereiro, os maiores volumes acumulados foram registrados no Distrito Industrial (35,63 mm), seguido pelos bairros São Judas Tadeu (32,45 mm), Grama (31,21 mm), pela região da Represa João Penido (28,12 mm) e pelo bairro Santa Rita de Cássia (22,75 mm).
Devido à enxurrada, vias importantes da cidade ficaram alagadas, como a Avenida Lúcio Bittencourt, no Bairro Industrial, a Avenida Garcia Rodrigues Paes, no Acesso Norte, e a Rua Benjamin Guimarães, no Bairro Democrata, causando transtornos ao trânsito e aos moradores.
Na manhã desta segunda-feira (9/2), um talude desmoronou na Rua João Francisco Monteiro, número 440, no bairro Santa Cecília. Segundo o Corpo de Bombeiros, o movimento de massa atingiu a escada de uma residência e impediu que os moradores, um homem de 67 anos e uma mulher de 64 conseguissem sair do imóvel.
As equipes conseguiram acessar a casa e retirar o casal em segurança. A Defesa Civil municipal foi acionada e, de forma preliminar, a residência foi interditada. Os moradores foram encaminhados para a casa de familiares.
Laje desaba e oito pessoas são socorridas
Outro caso grave foi registrado na Travessa Francisco Serra Brito, no bairro Teixeiras, onde a laje de uma casa de dois andares cedeu devido ao grande volume de água. O desabamento aconteceu na manhã desta segunda (9/2) e mobilizou equipes de resgate. Ao todo, oito pessoas precisaram ser socorridas.
No primeiro pavimento moravam um casal e o filho, que foram retirados e levados para a casa de familiares. Já no segundo andar, um casal e três filhos foram resgatados com o uso de uma escada e encaminhados para um abrigo. Apesar dos danos, ninguém ficou ferido. Por causa do risco de novos desabamentos, o acesso ao beco onde fica a residência foi interditado.
No domingo (8/2), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta de perigo para temporais até 23h59 desta segunda-feira. A previsão indica chuvas de 30 e 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia, além de ventos intensos, entre 60 e 100 km/h. Há risco de queda de energia elétrica, alagamentos, queda de galhos de árvores e descargas elétricas.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ao longo do dia segue a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que mantém as chuvas sobre a Zona da Mata mineira, incluindo Juiz de Fora. O sistema favorece a ocorrência de pancadas persistentes e, em alguns momentos, de forte intensidade. A tendência é que a ZCAS continue atuando até quarta-feira (11/2). As temperaturas permanecem estáveis, influenciadas pela nebulosidade, com possibilidade de rápido aquecimento em caso de pequenas aberturas de sol.
Sinais de que deslizamentos podem acontecer
-
Trinca nas paredes.
-
Água empoçando no quintal.
-
Portas e janelas emperrando.
-
Rachaduras no solo.
-
Água minando da base do barranco.
-
Inclinação de postes ou árvores.
-
Muros e paredes estufados.
-
Estalos.
Recomendações
-
Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
-
Coloque calha no telhado da sua casa.
-
Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
-
Não jogue lixo ou entulho na encosta.
-
Não despeje esgoto nos barrancos.
-
Não faça queimadas.
O que fazer em caso de chuva?
A Defesa Civil recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.
Recomendações
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
