Chuva provoca desabamentos e deixa famílias desabrigadas em Juiz de Fora

As chuvas que atingiram Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, provocaram uma série de transtornos entre domingo (8/2) e a manhã desta segunda-feira (9/2). De acordo com dados da Prefeitura de Juiz de Fora, obtidos por meio do Plantão de Chuvas, o município registrou volumes elevados de precipitação ao longo do domingo, período em que a cidade já estava sob alerta para temporais.

Entre 0h e 16h do dia 8 de fevereiro, os maiores volumes acumulados foram registrados no Distrito Industrial (35,63 mm), seguido pelos bairros São Judas Tadeu (32,45 mm), Grama (31,21 mm), pela região da Represa João Penido (28,12 mm) e pelo bairro Santa Rita de Cássia (22,75 mm).

Devido à enxurrada, vias importantes da cidade ficaram alagadas, como a Avenida Lúcio Bittencourt, no Bairro Industrial, a Avenida Garcia Rodrigues Paes, no Acesso Norte, e a Rua Benjamin Guimarães, no Bairro Democrata, causando transtornos ao trânsito e aos moradores.

Na manhã desta segunda-feira (9/2), um talude desmoronou na Rua João Francisco Monteiro, número 440, no bairro Santa Cecília. Segundo o Corpo de Bombeiros, o movimento de massa atingiu a escada de uma residência e impediu que os moradores, um homem de 67 anos e uma mulher de 64 conseguissem sair do imóvel.

As equipes conseguiram acessar a casa e retirar o casal em segurança. A Defesa Civil municipal foi acionada e, de forma preliminar, a residência foi interditada. Os moradores foram encaminhados para a casa de familiares.

Laje desaba e oito pessoas são socorridas

Outro caso grave foi registrado na Travessa Francisco Serra Brito, no bairro Teixeiras, onde a laje de uma casa de dois andares cedeu devido ao grande volume de água. O desabamento aconteceu na manhã desta segunda (9/2) e mobilizou equipes de resgate. Ao todo, oito pessoas precisaram ser socorridas.

No primeiro pavimento moravam um casal e o filho, que foram retirados e levados para a casa de familiares. Já no segundo andar, um casal e três filhos foram resgatados com o uso de uma escada e encaminhados para um abrigo. Apesar dos danos, ninguém ficou ferido. Por causa do risco de novos desabamentos, o acesso ao beco onde fica a residência foi interditado.

No domingo (8/2), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta de perigo para temporais até 23h59 desta segunda-feira. A previsão indica chuvas de 30 e 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia, além de ventos intensos, entre 60 e 100 km/h. Há risco de queda de energia elétrica, alagamentos, queda de galhos de árvores e descargas elétricas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ao longo do dia segue a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que mantém as chuvas sobre a Zona da Mata mineira, incluindo Juiz de Fora. O sistema favorece a ocorrência de pancadas persistentes e, em alguns momentos, de forte intensidade. A tendência é que a ZCAS continue atuando até quarta-feira (11/2). As temperaturas permanecem estáveis, influenciadas pela nebulosidade, com possibilidade de rápido aquecimento em caso de pequenas aberturas de sol.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de postes ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.

Recomendações

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

Coloque calha no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas.

O que fazer em caso de chuva?

A Defesa Civil recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Recomendações

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos. Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico. Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas. Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros. Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima