Idosa é resgatada de enchente durante temporal em Jaboticatubas
Chuva forte registrada nesse domingo (8/2) causou estragos em diferentes locais do município. Ruas atingidas por inundação são limpas nesta segunda (9/2)
compartilheSIGA
Uma chuva forte atingiu a cidade de Jaboticatubas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desse domingo (8/2), causando alagamentos e enchentes. Uma senhora, de 69 anos, foi resgatada por moradores no Bairro Sagrada Família.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Imagens que circulam nas redes sociais mostram a idosa sendo ajudada por dois homens a sair da casa tomada pela água. De acordo com a Prefeitura de Jaboticatubas, ela foi levada para a casa de familiares e passa bem.
Leia Mais
Segundo o boletim da Defesa Civil de Minas Gerais, houve inundação no Centro da cidade, atingindo casas e comércios. Alguns moradores da região precisaram ser retirados preventivamente, mas retornaram depois que a água baixou.
Também houve um deslizamento de terra em um imóvel na Rua João Venâncio, no Bairro São Tarcísio. De acordo com a Defesa Civil, ninguém ficou desalojado ou desabrigado no município.
Na manhã desta segunda-feira (9/2), agentes municipais realizaram a limpeza das ruas atingidas. Uma fonte foi interditada para veículos como medida de prevenção. A Prefeitura de Jaboticatubas reforça que moradores acionem a Defesa Civil pelo telefone (31) 2010 - 7181 em caso de emergência.
Segundo o Executivo municipal, o volume de chuva não era registrado há cerca de 20 anos e as ocorrências se concentraram em bairros próximos a cursos d'água, especialmente nas regiões do Rio Bom Jesus e do Rio São José.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O que fazer em caso de chuva?
A Defesa Civil recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.
Recomendações
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).