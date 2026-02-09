Assine
CHUVA NA GRANDE BH

Idosa é resgatada de enchente durante temporal em Jaboticatubas

Chuva forte registrada nesse domingo (8/2) causou estragos em diferentes locais do município. Ruas atingidas por inundação são limpas nesta segunda (9/2)

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
09/02/2026 12:22

Idosa é resgatada de enchente em Jaboticatubas (MG) na tarde desse domingo (8/2)
Idosa é resgatada de enchente em Jaboticatubas (MG) na tarde desse domingo (8/2) crédito: Redes sociais/Reprodução

Uma chuva forte atingiu a cidade de Jaboticatubas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desse domingo (8/2), causando alagamentos e enchentes. Uma senhora, de 69 anos, foi resgatada por moradores no Bairro Sagrada Família.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a idosa sendo ajudada por dois homens a sair da casa tomada pela água. De acordo com a Prefeitura de Jaboticatubas, ela foi levada para a casa de familiares e passa bem.

Segundo o boletim da Defesa Civil de Minas Gerais, houve inundação no Centro da cidade, atingindo casas e comércios. Alguns moradores da região precisaram ser retirados preventivamente, mas retornaram depois que a água baixou.

Também houve um deslizamento de terra em um imóvel na Rua João Venâncio, no Bairro São Tarcísio. De acordo com a Defesa Civil, ninguém ficou desalojado ou desabrigado no município.

Na manhã desta segunda-feira (9/2), agentes municipais realizaram a limpeza das ruas atingidas. Uma fonte foi interditada para veículos como medida de prevenção. A Prefeitura de Jaboticatubas reforça que moradores acionem a Defesa Civil pelo telefone (31) 2010 - 7181 em caso de emergência.

Segundo o Executivo municipal, o volume de chuva não era registrado há cerca de 20 anos e as ocorrências se concentraram em bairros próximos a cursos d'água, especialmente nas regiões do Rio Bom Jesus e do Rio São José.

O que fazer em caso de chuva?

A Defesa Civil recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

