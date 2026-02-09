Chuva continua em BH nesta segunda (9/2)? Veja a previsão do tempo
Duas regionais da BH ultrapassaram a média de chuva estimada para todo o mês de fevereiro em apenas oito dias. Veja a previsão completa de BH e como se proteger
Belo Horizonte tem registrado chuva contínua desde o início do mês e a previsão indica que o cenário permanece o mesmo nesta segunda-feira (9/2). De acordo com a Defesa Civil municipal, o dia pode ter chuva moderada a forte.
Conforme a previsão, o dia é de céu nublado com chuvas, raios e rajadas de vento, principalmente a partir da tarde.
A temperatura mínima registrada nesta terça foi de 17,1°C, às 2h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 17,9°C. A máxima pode chegar a 28°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 70%, à tarde.
A meteorologia previa uma diminuição do acumulado de precipitação em BH para fevereiro, comparado ao mês anterior. De acordo com a Defesa Civil municipal, a média climatológica de precipitações é de 177,7 milímetros (mm) para cada regional em fevereiro.
Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
No entanto, choveu na capital em todos os dias do mês até hoje. Nesse domingo (8/2), as regiões Leste e Centro-Sul ultrapassaram o total da chuva esperada para todo o mês. Segundo a Defesa Civil de BH, as regionais contabilizaram, respectivamente, 184,4mm e 193mm até a manhã desta segunda-feira.
Acumulado de chuvas até às 5h30 do dia 9/2
- Barreiro: 168,9 (95%)
- Centro-Sul: 193 (108,6%)
- Hipercentro: 86,8 (48,8%)
- Leste: 184,4 (103,8%)
- Nordeste: 109,8 (61,8%)
- Noroeste: 164,6 (92,6%)
- Norte: 109,6 (61,7%)
- Oeste: 144,4 (81,3%)
- Pampulha: 113,6 (63,9%)
- Venda Nova: 145 (81,6%)
Média climatológica de fevereiro: 177,7 mm
Mínimas registradas por regional em 9/2
Barreiro: 17,6 °C, às 4h20.
Centro-Sul: 17,4 °C, à 1h10.
Oeste: 17,1 °C, com sensação térmica de 17,9 °C, às 2h.
Pampulha: 18,5 °C com sensação térmica de 21,0 °C, às 5h.
Venda Nova: 19,2 °C, às 2h50.
O que fazer em caso de chuva?
A Defesa Civil de BH recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.
Recomendações
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).