BH está sob alerta de chuva com raios e rajadas de vento; saiba o que fazer

Os belo-horizontinos devem se manter preparados, porque a cidade segue sob alerta para novas chuvas nesta segunda feira (9/2) até amanhã, tal como vem acontecendo nos últimos dias, quando a capital mineira recebeu grande volume de chuva.

De acordo com a Defesa Civil, hoje há previsão de chuvas entre 20 a 40 mm, com possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até as 8h desta terça (10) O céu fica nublado a encoberto, com precipitações e rajadas ocasionais a qualquer hora, e risco de raios isolados a partir da tarde.

De acordo com a Defesa Civil, hoje há previsão de chuvas entre 20 e 40 mm, com possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até as 8h de sábado. O céu permanece nublado a encoberto, com precipitações e rajadas ocasionais a qualquer hora, e risco de raios isolados a partir da tarde.

A população deve redobrar os cuidados, principalmente em áreas de risco, regiões com alagamentos e locais onde árvores ou estruturas podem ser afetadas pelos ventos.

Risco geológico

O acumulado de chuvas registrado deixou três regiões sob risco geológico. O aviso é válido para as regionais Noroeste, Leste e Barreiro até a próxima terça-feira (10/2).

A Defesa Civil recomenda atenção ao grau de saturação do solo, a sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Se observar algum desses sinais, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, a recomendação é ligar para o Corpo de Bombeiros Militar (193).

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de postes ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.

Recomendações

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

Coloque calha no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço defesacivilbh.