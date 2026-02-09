BH está sob alerta de chuva com raios e rajadas de vento; saiba o que fazer
Conforme a previsão, a capital mineira pode registrar pancadas de 20 a 40 mm, com ventos em torno dos 50km/h
compartilheSIGA
Os belo-horizontinos devem se manter preparados, porque a cidade segue sob alerta para novas chuvas nesta segunda feira (9/2) até amanhã, tal como vem acontecendo nos últimos dias, quando a capital mineira recebeu grande volume de chuva.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a Defesa Civil, hoje há previsão de chuvas entre 20 a 40 mm, com possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até as 8h desta terça (10) O céu fica nublado a encoberto, com precipitações e rajadas ocasionais a qualquer hora, e risco de raios isolados a partir da tarde.
De acordo com a Defesa Civil, hoje há previsão de chuvas entre 20 e 40 mm, com possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até as 8h de sábado. O céu permanece nublado a encoberto, com precipitações e rajadas ocasionais a qualquer hora, e risco de raios isolados a partir da tarde.
Leia Mais
A população deve redobrar os cuidados, principalmente em áreas de risco, regiões com alagamentos e locais onde árvores ou estruturas podem ser afetadas pelos ventos.
Risco geológico
O acumulado de chuvas registrado deixou três regiões sob risco geológico. O aviso é válido para as regionais Noroeste, Leste e Barreiro até a próxima terça-feira (10/2).
A Defesa Civil recomenda atenção ao grau de saturação do solo, a sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Se observar algum desses sinais, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, a recomendação é ligar para o Corpo de Bombeiros Militar (193).
Sinais de que deslizamentos podem acontecer
-
Trinca nas paredes.
-
Água empoçando no quintal.
-
Portas e janelas emperrando.
-
Rachaduras no solo.
-
Água minando da base do barranco.
-
Inclinação de postes ou árvores.
-
Muros e paredes estufados.
-
Estalos.
Recomendações
-
Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.
-
Coloque calha no telhado da sua casa.
-
Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.
-
Não jogue lixo ou entulho na encosta.
-
Não despeje esgoto nos barrancos.
-
Não faça queimadas.
Emissão de alertas
Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço defesacivilbh.