DE OLHO NO CÉU

BH está sob alerta de chuva com raios e rajadas de vento; saiba o que fazer

Conforme a previsão, a capital mineira pode registrar pancadas de 20 a 40 mm, com ventos em torno dos 50km/h

Quéren Hapuque*
Quéren Hapuque*
Repórter
09/02/2026 10:09

Em decorrência das chuvas registradas e previstas para a capital mineira, cinco regionais de BH estão sob alerta
Coloque calha no telhado da sua casa crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

Os belo-horizontinos devem se manter preparados, porque a cidade segue sob alerta para novas chuvas nesta segunda feira (9/2) até amanhã, tal como vem acontecendo nos últimos dias, quando a capital mineira recebeu grande volume de chuva.

De acordo com a Defesa Civil, hoje há previsão de chuvas entre 20 a 40  mm, com possibilidade de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até as 8h desta terça (10) O céu fica nublado a encoberto, com precipitações e rajadas ocasionais a qualquer hora, e risco de raios isolados a partir da tarde. 

A população deve redobrar os cuidados, principalmente em áreas de risco, regiões com alagamentos e locais onde árvores ou estruturas podem ser afetadas pelos ventos.

Risco geológico 

O acumulado de chuvas registrado deixou três regiões sob risco geológico. O aviso é válido para as regionais Noroeste, Leste e Barreiro até a próxima terça-feira (10/2).

A Defesa Civil recomenda atenção ao grau de saturação do solo, a sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Se observar algum desses sinais, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, a recomendação é ligar para o Corpo de Bombeiros Militar (193). 

 

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

  • Trinca nas paredes.

  • Água empoçando no quintal.

  • Portas e janelas emperrando.

  • Rachaduras no solo.

  • Água minando da base do barranco.

  • Inclinação de postes ou árvores.

  • Muros e paredes estufados.

  • Estalos.

 

Recomendações

  • Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

  • Coloque calha no telhado da sua casa.

  • Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

  • Não jogue lixo ou entulho na encosta.

  • Não despeje esgoto nos barrancos.

  • Não faça queimadas.

 

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo. 

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço defesacivilbh.

