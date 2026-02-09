MG: motorista morre ao capotar carro durante chuva nesta segunda (9/2)

Um homem de 43 anos morreu ao capotar o carro que dirigia na madrugada desta segunda-feira (9/2), em João Monlevade (MG), na Região Central do estado.

O acidente aconteceu por volta de 0h10, na Avenida Wilson Alvarenga, no Bairro Carneirinhos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo, um Fox, foi encontrado capotado com a vítima presa no interior.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista perdeu o controle da direção e capotou na via urbana. Para acessar a vítima, os bombeiros precisaram retirar a porta traseira e forçar a abertura da porta dianteira do lado oposto ao motorista.

Durante a avaliação, os socorristas constataram que o homem apresentava ferimentos graves, com afundamento do crânio e corte profundo na testa, e já estava sem sinais de vida. A equipe do Samu confirmou a morte no local.

Chovia no momento do atendimento, mas as causas do acidente ainda não foram esclarecidas. A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais esteve na cena, e o corpo foi liberado para a funerária. A área ficou sob responsabilidade da Polícia Militar.