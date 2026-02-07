MG: carro capota, cai em ribanceira e fica submerso em rio

Um acidente de trânsito mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na noite dessa sexta-feira (6/2), em Alfenas, no Sul do estado. Conforme a corporação, um carro perdeu o controle da direção e capotou.

O acidente foi registrado na Avenida Perimetral, que liga o bairro Vista Grande ao Distrito Industrial. O veículo, segundo os militares, capotou, caiu em uma ribanceira e parou em um rio, que margeia a via, ficando submerso.

Ao chegar ao local, as equipes utilizaram cordas e técnicas de salvamento terrestre. De acordo com os bombeiros, a área possui inclinação acentuada e o carro estava em local de difícil acesso.

Os militares fiscalizaram o interior do veículo e a área próxima ao curso d'água, já que havia possibilidade de vítimas terem sido arremessadas ou arrastadas pela correnteza. No entanto, ninguém foi encontrado. A área foi isolada para evitar novos acidentes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após o atendimento, um familiar do motorista compareceu ao local e informou ao Corpo de Bombeiros que o condutor estava sozinho e conseguiu sair do carro, após o capotamento. O homem já se encontrava em casa e sem ferimentos graves.