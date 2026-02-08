Assine
AQUAPLANAGEM

MG: carreta com pai e filha de 9 anos capota na BR-365

O acidente ocorreu em Patos de Minas (MG), Região do Alto Paranaíba, na tarde deste domingo (8/2)

Laura Scardua
Repórter
08/02/2026 18:58

Os dois ocupantes do veículo sobreviveram ao acidente
Os dois ocupantes do veículo sobreviveram ao acidente crédito: Reprodução CBMMG

Uma carreta ocupada por pai, de 35 anos, e filha, de 9, tombou na BR-365, em Patos de Minas (MG), Região do Alto Paranaíba. O acidente ocorreu por volta das 14h50 deste domingo (8/2). Os dois ocupantes do veículo sobreviveram.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a carreta sofreu aquaplanagem e capotou. A corporação informou que o acidente ocorreu próximo ao local conhecido como “Curva dos Moreiras”, no sentido Varjão de Minas, na Região Noroeste de Minas. O veículo deslocava de Salvador (BA) para Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Segundo os bombeiros, o homem e a criança foram encontrados conscientes e orientados, sem lesões aparentes. As vítimas foram transportadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzidos para o hospital.

