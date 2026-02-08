BH tem tarde de chuva forte e alerta para granizo neste domingo (8/2)
Defesa Civil emite aviso, aponta risco até o início da noite e pede atenção redobrada em áreas de alagamento
Os belo-horizontinos enfrentam mais uma tarde de chuva intensa neste domingo (8/2). Por volta das 16h, a Defesa Civil municipal emitiu aviso de chuva de granizo, com previsão de ocorrência até as 18h.
A chuva ganhou força principalmente na região do Barreiro. Também há registro de precipitações intensas em outras regiões da capital, como Centro-Sul, Oeste e Noroeste. Diante do cenário, o órgão reforçou o alerta a pedestres e motoristas, já que o risco de alagamentos aumenta durante temporais desse tipo.
Mais cedo, a Defesa Civil já havia sinalizado a possibilidade de chuvas volumosas, com acumulados que poderiam chegar a 60 milímetros em poucas horas. O alerta é válido até a manhã desta segunda-feira (9/2).
Mesmo com o tempo fechado, os termômetros marcaram 29°C na capital mineira durante a tarde, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A umidade relativa do ar estava em 51%, combinação que favorece a formação de nuvens carregadas e pancadas rápidas, porém intensas.
Com o avanço do temporal, o órgão voltou a reforçar orientações de segurança. Entre as recomendações estão evitar transitar por ruas inundadas, não atravessar enxurradas e manter distância de encostas e áreas de morro. A Defesa Civil também orienta que pessoas não se abriguem nem estacionem veículos debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas durante a chuva.
Confira recomendações da Defesa Civil durante a chuva
Redobre sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
Atenção especial para áreas de encostas e morros.
Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.