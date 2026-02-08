BH tem tarde de chuva forte e alerta para granizo neste domingo (8/2)

Os belo-horizontinos enfrentam mais uma tarde de chuva intensa neste domingo (8/2). Por volta das 16h, a Defesa Civil municipal emitiu aviso de chuva de granizo, com previsão de ocorrência até as 18h.

A chuva ganhou força principalmente na região do Barreiro. Também há registro de precipitações intensas em outras regiões da capital, como Centro-Sul, Oeste e Noroeste. Diante do cenário, o órgão reforçou o alerta a pedestres e motoristas, já que o risco de alagamentos aumenta durante temporais desse tipo.

Mais cedo, a Defesa Civil já havia sinalizado a possibilidade de chuvas volumosas, com acumulados que poderiam chegar a 60 milímetros em poucas horas. O alerta é válido até a manhã desta segunda-feira (9/2).

Mesmo com o tempo fechado, os termômetros marcaram 29°C na capital mineira durante a tarde, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A umidade relativa do ar estava em 51%, combinação que favorece a formação de nuvens carregadas e pancadas rápidas, porém intensas.

Com o avanço do temporal, o órgão voltou a reforçar orientações de segurança. Entre as recomendações estão evitar transitar por ruas inundadas, não atravessar enxurradas e manter distância de encostas e áreas de morro. A Defesa Civil também orienta que pessoas não se abriguem nem estacionem veículos debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas durante a chuva.

Confira recomendações da Defesa Civil durante a chuva