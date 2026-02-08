Região de BH registra mais de 90% da chuva esperada para o mês em sete dias

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

As chuvas constantes que atingiram Belo Horizonte em fevereiro já contabilizaram grande acumulado para as regiões da cidade. O Centro-Sul da capital já alcançou 95,9% do volume esperado para o mês em sete dias.

Os dados da Defesa Civil municipal apontam que, até às 6h deste domingo (8/2), a região já havia somado 171,7 mm. A média climatológica para o mês é de 177,7 mm.

Também já registraram volumes altos as regiões Leste, com 159,0 mm (89,5%) e o Barreiro, que já chega aos 142,7 mm (80,3%).

Segundo o órgão municipal, a marca pode ser ultrapassada já que BH está sob alerta para pancadas de chuva hoje, com volume esperado entre 30 e 50mm.

Instruções para as chuvas

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

ACUMULADO DE CHUVAS (mm) em FEVEREIRO até 6h do dia 8:

Barreiro: 142,7 (80,3%)

Centro Sul: 171,7 (95,9%)

Hipercentro: 66,6 (37,5%)

Leste: 159,0 (89,5%)

Nordeste: 103,6 (58,3%)

Noroeste: 103,8 (58.4%)

Norte: 98,8 (55,6%)

Oeste: 110,2 (62,0%)

Pampulha: 106,6 (60,0%)

Venda Nova: 137,0 (77,1%)

Média Climatológica FEVEREIRO: 177,7 mm