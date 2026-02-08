Assine
MUITA CHUVA

Região de BH registra mais de 90% da chuva esperada para o mês em sete dias

A média climatológica para fevereiro é de 177,7 mm. No Centro-Sul da capital, a marca já chega aos 171,7

08/02/2026 07:51

Cinco regionais estão sob risco geológico em BH devido ao grande volume de chuvas; veja quais
Região Centro-Sul já alcançou 95,9% do volume esperado para todo o mês crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

As chuvas constantes que atingiram Belo Horizonte em fevereiro já contabilizaram grande acumulado para as regiões da cidade. O Centro-Sul da capital já alcançou 95,9% do volume esperado para o mês em sete dias.

Os dados da Defesa Civil municipal apontam que, até às 6h deste domingo (8/2), a região já havia somado 171,7 mm. A média climatológica para o mês é de 177,7 mm.

Também já registraram volumes altos as regiões Leste, com 159,0 mm (89,5%) e o Barreiro, que já chega aos 142,7 mm (80,3%).

Segundo o órgão municipal, a marca pode ser ultrapassada já que BH está sob alerta para pancadas de chuva hoje, com volume esperado entre 30 e 50mm. 

Instruções para as chuvas

  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

ACUMULADO DE CHUVAS (mm) em FEVEREIRO até 6h do dia 8:

Barreiro: 142,7 (80,3%)
Centro Sul: 171,7 (95,9%)
Hipercentro: 66,6 (37,5%)
Leste: 159,0 (89,5%)
Nordeste: 103,6 (58,3%)
Noroeste: 103,8 (58.4%)
Norte: 98,8 (55,6%)
Oeste: 110,2 (62,0%)
Pampulha: 106,6 (60,0%)
Venda Nova: 137,0 (77,1%)

Média Climatológica FEVEREIRO: 177,7 mm

Tópicos relacionados:

bh chuva

