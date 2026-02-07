Temporal atinge BH no início da noite deste sábado (7/2)
Defesa Civil também alerta para possibilidade de granizo na capital mineira nesta noite
compartilheSIGA
Chove extremamente forte na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, no início da noite deste sábado (7/2). De acordo com a Defesa Civil municipal, o volume de chuva na área é maior que 5 milímetros a cada cinco minutos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Conforme atualização do órgão emitida às 18h10, chove fraco nas Regiões Noroeste, Oeste e Pampulha, com intensidade de 0,1mm a 1mm a cada 5 minutos.
A Defesa Civil de BH também alerta para possibilidade de granizo na capital mineira até as 18h42 deste sábado.
O órgão também informa que BH está em alerta para chuvas com raios e ventos em torno de 50km/h até as 8h deste domingo (8/2). Conforme o órgão municipal, a capital mineira pode registrar volume de 30 a 50mm.
Recomendações
A recomendação para esses casos é evitar áreas propícias a inundação no momento de chuva forte. Também é adequado não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
As rajadas de vento também podem provocar estragos, portanto, o indicado é permanecer em local seguro e não estacionar veículos embaixo de árvores. Segundo a Defesa Civil, a população deve se atentar, especialmente, para áreas de encostas e morros, já que pode haver deslizamentos de terra e desabamentos.
Outros cuidados
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199)
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.