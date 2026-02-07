Assine
ATENÇÃO, MORADORES

Temporal atinge BH no início da noite deste sábado (7/2)

Defesa Civil também alerta para possibilidade de granizo na capital mineira nesta noite

Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
07/02/2026 18:37

No Bairro Buritis, na Região Oeste de BH, o tempo está fechado e indica chuva chegando
No Bairro Buritis, na Região Oeste de BH, o tempo está fechado e indica chuva chegando crédito: Vera Schmitz /EM/D.A Press

Chove extremamente forte na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, no início da noite deste sábado (7/2). De acordo com a Defesa Civil municipal, o volume de chuva na área é maior que 5 milímetros a cada cinco  minutos.

Conforme atualização do órgão emitida às 18h10, chove fraco nas Regiões Noroeste, Oeste e Pampulha, com intensidade de 0,1mm a 1mm a cada 5 minutos. 

A Defesa Civil de BH também alerta para possibilidade de granizo na capital mineira até as 18h42 deste sábado. 

O órgão também informa que BH está em alerta para chuvas com raios e ventos em torno de 50km/h até as 8h deste domingo (8/2). Conforme o órgão municipal, a capital mineira pode registrar volume de 30 a 50mm.

Recomendações 

A recomendação para esses casos é evitar áreas propícias a inundação no momento de chuva forte. Também é adequado não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

As rajadas de vento também podem provocar estragos, portanto, o indicado é permanecer em local seguro e não estacionar veículos embaixo de árvores. Segundo a Defesa Civil, a população deve se atentar, especialmente, para áreas de encostas e morros, já que pode haver deslizamentos de terra e desabamentos.

Outros cuidados

  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199)
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

barreiro bh chuva granizo raio

barreiro bh chuva granizo raio

