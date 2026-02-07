Temporal atinge BH no início da noite deste sábado (7/2)

Chove extremamente forte na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, no início da noite deste sábado (7/2). De acordo com a Defesa Civil municipal, o volume de chuva na área é maior que 5 milímetros a cada cinco minutos.

Conforme atualização do órgão emitida às 18h10, chove fraco nas Regiões Noroeste, Oeste e Pampulha, com intensidade de 0,1mm a 1mm a cada 5 minutos.

A Defesa Civil de BH também alerta para possibilidade de granizo na capital mineira até as 18h42 deste sábado.

O órgão também informa que BH está em alerta para chuvas com raios e ventos em torno de 50km/h até as 8h deste domingo (8/2). Conforme o órgão municipal, a capital mineira pode registrar volume de 30 a 50mm.

Recomendações

A recomendação para esses casos é evitar áreas propícias a inundação no momento de chuva forte. Também é adequado não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

As rajadas de vento também podem provocar estragos, portanto, o indicado é permanecer em local seguro e não estacionar veículos embaixo de árvores. Segundo a Defesa Civil, a população deve se atentar, especialmente, para áreas de encostas e morros, já que pode haver deslizamentos de terra e desabamentos.

Outros cuidados