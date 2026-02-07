Minas tem 51 cidades sob alerta vermelho para chuvas
Segundo o Inmet, há chance de alagamentos e transbordamentos, bem como risco geológico em áreas de encostas; veja os detalhes
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho para grande acumulado de chuva em 51 municípios de Minas Gerais. O aviso representa "grande perigo" e é válido até às 23h59 de domingo (8/2).
De acordo com a previsão, há chance de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Nesses casos, o instituto comunica que, existe grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, bem como deslizamentos de encostas.
O Inmet recomenda permanecer em local seguro e em caso de situação de inundação, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos. Também é indicado desligar aparelhos eletrônicos.
Veja as cidades atingidas
- Aiuruoca
- Alagoa
- Além Paraíba
- Arantina
- Argirita
- Baependi
- Belmiro Braga
- Bicas
- Bocaina de Minas
- Bom Jardim de Minas
- Brazópolis
- Carvalhos
- Chácara
- Chiador
- Delfim Moreira
- Estrela Dalva
- Guarará
- Itajubá
- Itamonte
- Itanhandu
- Juiz de Fora
- Leopoldina
- Liberdade
- Lima Duarte
- Mar de Espanha
- Maria da Fé
- Maripá de Minas
- Marmelópolis
- Matias Barbosa
- Olaria
- Palma
- Passa Quatro
- Passa Vinte
- Pequeri
- Piranguçu
- Pirapetinga
- Pouso Alto
- Recreio
- Rio Preto
- Rochedo de Minas
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santana do Deserto
- Santa Rita de Jacutinga
- Santo Antônio do Aventureiro
- São João Nepomuceno
- São Sebastião do Rio Verde
- Senador Cortes
- Simão Pereira
- Virgínia
- Volta Grande
- Wenceslau Braz