Minas tem 51 cidades sob alerta vermelho para chuvas

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho para grande acumulado de chuva em 51 municípios de Minas Gerais. O aviso representa "grande perigo" e é válido até às 23h59 de domingo (8/2).

De acordo com a previsão, há chance de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Nesses casos, o instituto comunica que, existe grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, bem como deslizamentos de encostas.

O Inmet recomenda permanecer em local seguro e em caso de situação de inundação, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos. Também é indicado desligar aparelhos eletrônicos.

Veja as cidades atingidas