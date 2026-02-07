Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MORADORES!

Minas tem 51 cidades sob alerta vermelho para chuvas

Segundo o Inmet, há chance de alagamentos e transbordamentos, bem como risco geológico em áreas de encostas; veja os detalhes

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
07/02/2026 07:41 - atualizado em 07/02/2026 07:49

compartilhe

SIGA
x
BH pode ter chuvas de até 70 mm nesta quinta-feira (5/2)
De acordo com a previsão, há chance de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho para grande acumulado de chuva em 51 municípios de Minas Gerais. O aviso representa "grande perigo" e é válido até às 23h59 de domingo (8/2).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a previsão, há chance de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Nesses casos, o instituto comunica que, existe grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, bem como deslizamentos de encostas.

O Inmet recomenda permanecer em local seguro e em caso de situação de inundação, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos. Também é indicado desligar aparelhos eletrônicos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Leia Mais

Veja as cidades atingidas

  • Aiuruoca
  • Alagoa
  • Além Paraíba
  • Arantina
  • Argirita
  • Baependi
  • Belmiro Braga
  • Bicas
  • Bocaina de Minas
  • Bom Jardim de Minas
  • Brazópolis
  • Carvalhos
  • Chácara
  • Chiador
  • Delfim Moreira
  • Estrela Dalva
  • Guarará
  • Itajubá
  • Itamonte
  • Itanhandu
  • Juiz de Fora
  • Leopoldina
  • Liberdade
  • Lima Duarte
  • Mar de Espanha
  • Maria da Fé
  • Maripá de Minas
  • Marmelópolis
  • Matias Barbosa
  • Olaria
  • Palma
  • Passa Quatro
  • Passa Vinte
  • Pequeri
  • Piranguçu
  • Pirapetinga
  • Pouso Alto
  • Recreio
  • Rio Preto
  • Rochedo de Minas
  • Santa Bárbara do Monte Verde
  • Santana do Deserto
  • Santa Rita de Jacutinga
  • Santo Antônio do Aventureiro
  • São João Nepomuceno
  • São Sebastião do Rio Verde
  • Senador Cortes
  • Simão Pereira
  • Virgínia
  • Volta Grande
  • Wenceslau Braz

Tópicos relacionados:

alerta chuva previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay