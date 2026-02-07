Mais chuva em BH? Confira a previsão deste sábado (7/2)

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O fim de semana começa com um sábado (7/2) de céu encoberto em Belo Horizonte. De acordo com a Defesa Civil municipal, a previsão indica temperaturas altas, mas com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A mínima registrada hoje foi 19,6ºC na Região Oeste da capital, às 4h, com sensação térmica de 17,4ºC.

Ao longo do dia, o órgão municipal informa que, há possibilidade do céu parcialmente nublado provocar precipitações com raios e rajadas de vento, principalmente a partir da tarde.

Os termômetros devem oscilar entre 19,6ºC e 30ºC. Já a umidade relativa do ar fica em torno de 50% nas horas em que o sol fica mais aparente.

A capital mineira ainda está sob alerta para pancadas de chuva de 20 a 40mm, com ventos em torno de 50km/h neste sábado.

Previsão em Minas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), por sua vez, informa que neste fim de semana, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) ainda atua em parte da região Sudeste, mas fica mais ativa no Sul de Minas. Nessa área, pode haver chuvas volumosas em que o total acumulado pode superar os 100mm em 24 horas.

Também está mantida a condição de chuvas fracas e consecutivas, e intensas em todas as regiões do estado. A expectativa é que o cenário prossiga até a terça-feira (10/2). Em Minas, as temperaturas variam entre 14ºC e 36ºC.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 21,2 °C, às 5h10.

Centro Sul: 20,2 °C, às 4h40.

Oeste: 19,6 °C, com sensação térmica de 17,4 °C, às 4h.

Pampulha: 19,7 °C com sensação térmica de 22,1 °C, às 6h.

Venda Nova: 20,4 °C, às 5h55.