TRADIÇÃO EM MINAS

Quer curtir a folia além de BH? Veja programação das cidades históricas

Governo lançou nesta sexta (6/2) programação do Carnaval da Liberdade, que inclui 47 municípios, entre eles Ouro Preto, Diamantina, Mariana e São João del-Rei

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
06/02/2026 16:42

Lançamento da programação ocorreu nesta sexta-feira (6/2), no Palácio da Liberdade, em BH
Lançamento do Carnaval da Liberdade e da Tranquilidade ocorreu nesta sexta-feira (6/2), no Palácio da Liberdade, em BH, com programação para quem gosta da folia ou busca contato com a natureza crédito: César Tropia

As cidades históricas de Minas Gerais continuam a ocupar papel importante no carnaval tradicional do estado. Com uma programação extensa, distribuída nos 47 municípios membros da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais, o governo estadual lançou, nesta sexta-feira (6/2), o Carnaval da Liberdade e da Tranquilidade 2026. 

Entre as 47 cidades, se destacam como patrimônios culturais da humanidade: Ouro Preto e Congonhas, na Região Central, Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, e o complexo das Cavernas do Peruaçu, em Januária, no Norte de Minas.  

A expectativa é alta para as áreas do turismo e economia. Ouro Preto estima receber cerca de 60 mil foliões, movimentando aproximadamente R$ 20 milhões; e São João del-Rei, no Campo das Vertentes, com impacto estimado em R$ 50 milhões. Em Diamantina, a perspectiva é receber 40 mil foliões por dia, movimentando turismo, comércio e serviços. 

Zé Pereira

“Com o crescimento da festa de Belo Horizonte, o carnaval nas cidades históricas teve uma recaída, mas isso vem mudando. A cada ano, percebemos um fortalecimento e um retorno do carnaval nas nossas cidades. Antes as pessoas queriam ir para a praia nessa época do ano, hoje todo mundo quer vir para cá”, pontuou o vice-presidente da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais e prefeito de Diamantina, Geferson Burgarelli.

Entre os símbolos da tradição momesca, estão o Bloco Zé Pereira da Chácara, de Mariana, na Região Central, que completa 180 anos em 2026, ao lado do Zé Pereira dos Lacaios, de Ouro Preto. Os grupos reforçam o lugar do estado como berço de alguns dos blocos carnavalescos mais antigos do país.

Marchinhas e blocos tradicionais

Em Mariana, a folia acontece de 12 a 17 de fevereiro com o tema “O mar de gente tem um gigante à frente”. O destaque da celebração será o quase bicentenário do Zé Pereira da Chácara. Já em Ouro Preto, no mesmo período, o carnaval acontece com mais de 50 blocos de rua, escolas de samba e grandes atrações musicais.

Perto dali, nos distritos de Lavras Novas e São Bartolomeu, há espaço para quem prefere curtir longe do tumulto. Por lá, há programação cultural e experiências na natureza e ao ar livre.

São João del-Rei e Tiradentes mantêm o perfil que consagrou o carnaval da região do Campo das Vertentes: blocos tradicionais, marchinhas, ocupação dos centros históricos e uma programação que valoriza a memória cultural.

Em Itabira, também na Região Central, o tema “A cor dessa cidade” inspira um carnaval descentralizado, com pré-carnaval, concursos tradicionais, blocos de rua e festas nos bairros e distritos turísticos.

No Sul do estado, Aiuruoca realiza a 86ª edição do Aiurufolia, mantendo viva uma tradição iniciada em 1938 na Serra da Mantiqueira. Já Bom Jardim de Minas, na mesma região, promove o BJ Folia 2026, alinhado ao conceito do Carnaval da Liberdade, com blocos tradicionais, marchinhas e shows diurnos que fortalecem a identidade cultural local. 

Além disso, participam da programação municípios como Bom Jesus do Amparo, na Região Central, e Sabará, Caeté e Lagoa Santa, na Grande BH, que apostam em carnavais familiares, comunitários e seguros, com programação infantil.

carnaval cidades-historicas minas-gerais programacao

