Bloco da Calixto: cantora é um dos destaques do sábado de carnaval em BH

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O Carnaval de Belo Horizonte chega a 2026 cercado de altas expectativas. Projeções indicam que turistas devem representar cerca de 20% do público total, reforçando a consolidação da festa como um dos maiores carnavais de rua do Brasil. Em 2025, a folia já havia reunido aproximadamente 6 milhões de pessoas, movimentando mais de R$ 1,2 bilhão na economia local e pressionando o setor hoteleiro, que registrou alta ocupação durante o período.

Segundo o presidente da Belotur, Eduardo Cruvinel, o crescimento é resultado direto da qualificação do evento e do planejamento antecipado. “O Carnaval de Belo Horizonte 2026 vai ser o melhor carnaval da história da cidade”, afirma. De acordo com ele, fatores como o número recorde de 612 blocos cadastrados, totalizando 660 desfiles, além da diversidade de atrações espalhadas pela cidade, têm ampliado a procura por BH como destino turístico durante a folia.

É nesse cenário de expansão e fortalecimento do carnaval de rua que o Bloco da Calixto se mantém como um dos desfiles mais aguardados do sábado de carnaval, reunindo multidões no Centro da capital mineira.

Um bloco autoral que marcou época no Carnaval de BH

Criado em 2014, o Bloco da Calixto foi idealizado e é comandado por Aline Calixto, que se tornou a primeira mulher a liderar sozinha um grande bloco de carnaval em Belo Horizonte. Desde o início, a proposta do projeto foi unir música brasileira, diversidade de ritmos e uma curadoria artística autoral, sempre guiada por um tema diferente a cada edição.

Ao longo dos anos, o bloco se consolidou como um dos maiores do carnaval belo-horizontino, mantendo a tradição de desfilar no sábado de carnaval e ocupando o Centro da cidade com um público fiel e diverso. A cada edição, o desfile se renova, tanto musicalmente quanto conceitualmente, sem perder a identidade construída desde a fundação.

Criado em 2014 e comandado por Aline Calixto, o bloco se consolidou como um dos maiores do Carnaval de Belo Horizonte Gladyston Rodrigues / EM / D.A Press

Música brasileira, diversidade rítmica e identidade artística

A força do Bloco da Calixto está na combinação entre repertório, arranjos e concepção artística. A banda que acompanha o desfile é formada por sete músicos no trio elétrico, entre base harmônica, bateria e percussões, com Aline Calixto à frente do projeto, conduzindo o cortejo.

O bloco dialoga com diferentes vertentes da música brasileira, apostando em releituras, misturas rítmicas e arranjos pensados especialmente para o Carnaval de rua. A cada ano, novidades são incorporadas ao repertório e à estética do desfile, mantendo o frescor e a expectativa do público que acompanha o bloco desde suas primeiras edições.

Com repertório baseado na música brasileira, o Bloco da Calixto aposta na diversidade de ritmos e arranjos para o carnaval de rua Gladyston Rodrigues / EM / D.A Press

Novidades e convidados ao longo do cortejo

Manter o desfile em constante renovação é uma das marcas do Bloco da Calixto. Para 2026, estão previstas novidades nos arranjos, no repertório e na concepção artística, além de participações especiais ao longo do cortejo. As atrações convidadas, tanto de Belo Horizonte quanto de fora da cidade, serão divulgadas mais próximo da data do desfile, seguindo a tradição de surpresa que acompanha o bloco.

Quando e onde o Bloco da Calixto sai em 2026

O Bloco da Calixto desfila no sábado de carnaval, 14 de fevereiro, com concentração a partir das 12h, na Avenida Amazonas, esquina com a Rua São Paulo, no Centro de Belo Horizonte. A saída do cortejo está prevista para as 13h, reunindo música, diversidade e celebração em um dos pontos mais movimentados da cidade durante a folia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

E para não perder nada sobre o carnaval de Belo Horizonte acompanhe nossa página oficial!