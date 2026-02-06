Carnaval de BH terá Biondini com gospel e samba da direita 'Fora Xandão'

Com o tema “Pela paz no Brasil”, o Bloco da Anistia promete reunir apoiadores da direita com um trio elétrico em Belo Horizonte (MG), no domingo de carnaval (15/2). Dentre os convidados, o sambista "Boca Nervosa" vai interpretar música nova contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e o deputado federal Eros Biondini (PL) irá cantar.

Biondini, que é cantor de música gospel católica, revelou em conversa com o Estado de Minas que irá apresentar músicas de autoria própria que, nas palavras dele, “falam da benção de Deus no nosso país”, como o título “Terra de Santa Cruz”.

Além das canções autorais, o parlamentar, que se declarou pré-candidato ao Senado, contou que também vai incluir no setlist outras músicas mais conhecidas nas vozes de outros cantores, como “Chuva de Graça”, que ficou conhecida com Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio de Melo e Frei Gilson.

Segundo Eros, a iniciativa do bloco é importante para abordar temas em alta no cenário político nacional. “Nada mais justo e legítimo do que os movimentos de direita também terem a oportunidade de se manifestarem e participarem”, afirmou.

Fora Xandão

Outro artista confirmado para o trio elétrico é o “Boca Nervosa”, cantor e compositor paulista que se consolidou no samba e é pré-candidato a deputado federal. Conforme publicações nas redes sociais, o artista deve incorporar à lista de músicas cantadas uma nova composição que tem como refrão "Fora Xandão (2x), pra moralizar a Justiça e pacificar a nação”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A concentração do Bloco da Anistia será às 10h do domingo de carnaval (15/2), na Praça Marília de Dirceu, no Lourdes, Região Centro-Sul de BH. O trio elétrico tem previsão de sair às 11h e seguirá até a Rua Curitiba, com encerramento previsto para 16h. O coletivo, que é estreante na folia da capital, defende uma “manifestação de verde e amarelo” contra “a injustiça e pela liberdade dos inocentes presos no falso golpe armado pelo consórcio PT-STF”.