Nikolas sobre Moraes: 'Ditador no Brasil'

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes é “como um ditador” no Brasil.

A afirmação foi feita em uma entrevista ao podcast croata First, com o croata Stephen Nicola Bartulica, integrante do Parlamento Europeu, que teve como tema “liberdade de expressão”. O trecho foi divulgado nesta quinta-feira (5/2).

Na conversa, o parlamentar afirmou que o Brasil vem “enfrentando tempos difíceis” porque tem um presidente socialista e, “assim como todos os socialistas, quer regular a internet, dizendo que tudo o que falamos é desinformação”.

Ele afirmou que enfrentou censura nas redes sociais nas últimas eleições por decisão de Moraes. “Todas as minhas redes, minhas mídias sociais, foram derrubadas por ordem de um ministro do Supremo chamado Alexandre de Moraes. Ele é como um ditador em tudo o que decide no Brasil”, disse.

Nikolas ainda disse que todo cidadão sofre o risco de perder suas contas nas plataformas. “Se você expressar uma opinião nas redes sociais, talvez suas redes sejam derrubadas por ele”, afirmou.

Suspensão das contas

O político teve as contas do Instagram, Twitter (atual X) e Facebook derrubadas na época das eleições presidenciais de 2022, depois de fazer publicações de teor golpista em que questionava o resultado das eleições e a confiabilidade das urnas. Em postagem em seu canal do Telegram, ele afirmou que apenas pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que verificasse denúncias eleitorais.

Nikolas publicou no Instagram um print do motivo da suspensão da conta do Twitter. “Em estrito cumprimento às obrigações aplicáveis aos provedores de aplicação de Internet nos termos da Lei 12.965/2014, nós estamos aqui para lhe informar que a sua conta no Twitter é objeto de ordem judicial que determinou a sua suspensão integral, no âmbito da Petição Cível nº 0601872-26.2022.6.00.0000, em trâmite no Tribunal Superior Eleitoral”, diz o trecho.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais cedo, Nikolas compartilhou uma notícia falsa de que Jair Bolsonaro teria ganhado de Lula nas urnas de "modelos após 2020 (auditáveis)" e perdido nas máquinas antigas, que não seriam auditáveis. Não há provas de que a alegação do deputado seja verdadeira.