Nikolas será candidato ao governo de Minas?
Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República, avalia lançar Nikolas ao Palácio Tiradentes em aliança com uma ala do Centrão
compartilheSIGA
Aliados próximos ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e membros do PL-MG afirmam que não há nenhuma decisão tomada sobre uma eventual disputa pelo governo de Minas Gerais. O tema é tratado com cautela, já que a intenção inicial do parlamentar sempre foi permanecer na Câmara dos Deputados, onde atua como principal puxador de votos do Partido Liberal no estado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Mais cedo, a Folha de S.Paulo noticiou que o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República, avalia lançar Nikolas ao Palácio Tiradentes em aliança com uma ala do Centrão.
Pouco depois da publicação, o vice-governador Mateus Simões (PSD) divulgou um vídeo ao lado do deputado bolsonarista. “Tudo que vem do deputado Nikolas Ferreira é prioridade porque ele representa Minas Gerais. É assim que a gente constrói o estado em que acredita: com trabalho sério, compromisso e respeito ao povo”, afirmou.
Leia: Os primeiros passos da nova direita
O gesto ocorre em meio a um impasse mais amplo na direita mineira. A promessa pública de apoio de Simões, pré-candidato ao governo estadual pelo PSD, à candidatura presidencial do governador Romeu Zema tensiona o arranjo entre PSD e PL em Minas. Simões tenta viabilizar uma chapa de centro-direita com o PL no estado, mas a legenda de Bolsonaro condiciona o apoio local ao palanque nacional de Flávio Bolsonaro, em detrimento de Zema e de um eventual candidato próprio do PSD ao Planalto.
As siglas têm até o fim do primeiro semestre para registrar as chapas na Justiça Eleitoral. Nos bastidores, porém, há consenso de que postergar a definição prejudica a corrida eleitoral, e a expectativa é apresentar os nomes ao eleitorado até, no máximo, abril.
Dirigentes do PL indicam que a única saída seria o PSD aceitar subir no palanque de Flávio Bolsonaro em Minas. Em contrapartida, Mateus deve apoio a Romeu Zema, que não pretende deixar a pré-candidatura.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Caso o palanque entre Zema e Simões se consolide, uma ala do PL mineiro voltou a cogitar apoio ao senador Cleitinho Azevedo como alternativa ao vice-governador. O próprio Cleitinho admitiu a possibilidade, mas afirmou que a decisão sobre uma eventual candidatura ao governo será tomada apenas em março.