Simões sobre Nikolas: "É o político mais importante de Minas Gerais"

Em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), elevou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ao posto de principal liderança da “direita brasileira na atualidade” e projetou o parlamentar como um nome central da política nacional pelas próximas décadas.

“Eu reconheço o Nikolas como o líder mais influente da direita no país e o político mais importante de Minas Gerais, e digo isso sem nenhuma dúvida”, afirmou Simões. Segundo ele, a força do deputado está diretamente ligada a um fator geracional. “Ele é de uma geração diferente de todos os outros políticos. Está uma geração abaixo da minha e duas gerações abaixo do governador Romeu Zema.”

Para o vice-governador, essa diferença garante uma longevidade política rara no cenário atual. “Então, não tenho dúvida de que o Nikolas, daqui a 30 anos, ainda será assunto político. Eu não serei mais, o governador Romeu Zema não será mais, mas ele ainda será”, disse.

A declaração ocorre em meio às especulações sobre uma eventual candidatura de Nikolas ao governo de Minas, após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmar que gostaria de vê-lo na disputa. Nikolas respondeu que não é o momento. Para Simões, as falas não se contradizem. “Eu nem sei se foi exatamente um desmentido, porque foi uma manifestação de desejo do Flávio e uma resposta do Nikolas dizendo que não é o momento. Eu não acho que essas duas coisas sejam incompatíveis.”

Ele resumiu o episódio: “O Flávio disse: ‘Eu gostaria muito que o Nikolas fosse governador’. O Nikolas respondeu: ‘Muito obrigado, mas não é o meu momento’.”

Questionado sobre uma postagem recente em que apareceu ao lado do deputado, publicada logo após o assunto ganhar repercussão, Simões negou qualquer cálculo político. “Não. O Nikolas também fez a postagem. Alguém comentou: ‘Governador, está dando uma indireta?’. Eu disse: não, a postagem é conjunta, minha e do Nikolas.” Segundo ele, a aproximação é anterior. “Não foi proposital. A gente vinha construindo isso. Eu e o Nikolas temos tentado construir uma lógica de realização conjunta em pautas da direita, nas pautas que fazem sentido para ele.”

Simões afirmou que vê como responsabilidade das lideranças atuais da direita ajudar a consolidar o espaço político do deputado. “Acho que é dever de quem é da direita ajudar o Nikolas na construção da representatividade dele. Isso passa por atender demandas. Nós tínhamos combinado que eu iria sentar com ele para ouvir essas demandas.”

Ao projetar o futuro político, o vice-governador defendeu que seu perfil se encaixa melhor no momento atual de Minas Gerais, enquanto Nikolas teria um horizonte mais longo. “Eu acho que o meu projeto para Minas Gerais combina muito com o projeto de longo prazo do Nikolas”, afirmou. Para ele, o estado ainda precisa concluir um ciclo de recuperação. “O estado precisa estar equilibrado antes de uma pessoa com o perfil dele ou com o perfil do Cleitinho assumir o Executivo.”

Nesse cenário, Simões avalia que a continuidade da atual linha de gestão é estratégica. “O meu perfil, de gestor e resolvedor de problemas, faz mais sentido para um estado que ainda está saindo de uma crise financeira muito grave. Então acho que faz mais sentido para ele a continuidade desse trabalho.”

Por fim, o vice-governador afirmou que Nikolas pode se tornar um elo relevante entre o governo mineiro e o PL, mas ressaltou que isso decorre do peso político do deputado, não de afinidade pessoal. “Acho, sim, que ele pode ser esse ponto de contato, mas não por causa de uma relação pessoal, e sim por conta do momento político dele.” Ele acrescentou: “E acho que, dentro do PL, há mais gente com essa mesma lógica.”