Simões nega machismo e diz que embate com Lud é fruto de 'oportunismo'

O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), afirmou, em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, que recebeu “com tristeza” a acusação de machismo feita pela deputada estadual Lud Falcão (Podemos). Segundo Simões, a relação entre os dois é antiga e marcada por parceria política. “A Lud é minha amiga. Foi eleita com apoio do governo e usufruiu desse apoio esse tempo todo. Lamento que a gente chegue a esse ponto”, disse.

O vice-governador negou qualquer conduta machista e afirmou que a ligação telefônica que motivou a polêmica teve como objetivo reconhecer a posição institucional da parlamentar. “Definitivamente, não houve machismo nenhum. Eu liguei para a deputada Ludmila Falcão, vice-líder do governo na Assembleia. Eu não liguei para a mulher do prefeito”, declarou. Para Simões, a iniciativa foi uma valorização do mandato exercido por ela e não uma interferência indevida.

Ao rebater as críticas do prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão (sem partido), marido da deputada, Simões afirmou que seria inadequado tratar assuntos do mandato com o chefe do Executivo municipal. “Quem tem emenda e cargo no governo é a deputada. Estranho seria se eu tivesse ligado para o prefeito para falar do mandato dela. Isso, sim, seria machismo”, argumentou.

Simões também lamentou o que classificou como uso político do tema. “Fico triste porque é uma relação antiga, que eu espero que não seja destruída por conta disso, por oportunismo eleitoral”, afirmou. Segundo ele, transformar a pauta de gênero em instrumento de disputa política enfraquece um debate que considera essencial.

Ao final, o vice-governador reiterou o compromisso com a ampliação da presença feminina na política. “Ver uma pauta tão importante como a participação da mulher na política ser usada por oportunismo político me entristece”, disse. “As mulheres têm capacidade, direito e precisam ter oportunidade de ocupar todas as posições de poder na política, e eu vou continuar lutando por isso.”

Entenda