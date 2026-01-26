Trópia critica episódio entre Mateus Simões e Lud Falcão

A crise aberta entre o vice-governador Mateus Simões (PSD) e a deputada estadual Lud Falcão (PP), envolvendo ainda o prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão (Sem Partido), ultrapassou o episódio pontual e passou a repercutir entre mulheres do Partido Novo em Minas Gerais, expondo as tensões internas na legenda.

Procurada pela reportagem, a vereadora de Belo Horizonte Marcela Trópia (Novo) foi a primeira liderança do partido a se manifestar publicamente, em tom crítico, associando o caso a um problema estrutural da política brasileira.

Para ela, o episódio "é triste e reforça, mais uma vez, a importância de ampliar a presença feminina na política". Segundo a vereadora, se o diálogo tivesse ocorrido entre duas mulheres, o excesso provavelmente não teria acontecido.

“Além da falta de educação e do desrespeito, há um problema institucional e cultural ainda presente no ambiente político. Mesmo com avanços, práticas como elevar o tom de voz, bater a mão na mesa ou recorrer a ameaças seguem reproduzindo assimetrias e símbolos de poder, incompatíveis com um ambiente democrático maduro. A política é um espaço que admite erros, porque é feita por pessoas, mas não pode naturalizar a arrogância nem a ausência de autocrítica. Errar é humano; persistir no erro, sem qualquer gesto de reflexão ou responsabilidade institucional, fragiliza o debate público. Não por acaso, esse episódio ganhou grande repercussão nacional e deve servir como reflexão”, afirmou ao EM em exclusividade.

Além dela, também se manifestou a vereadora Fernanda Pereira Altoé, cotada para compor como vice uma chapa em 2026. Em comentário nas redes sociais, afirmou que “usar a pauta da violência política contra a mulher para justificar uma mudança de rumo político da direita para a esquerda e ou uma tentativa de cavar espaço para si ou para o marido” seria inadequado.

A acusação

As manifestações ocorrem após Lud Falcão acusar Mateus Simões de tê-la ameaçado institucionalmente. Em vídeo publicado nas redes sociais na última quarta-feira (21), a deputada afirmou que recebeu uma ligação do vice-governador minutos depois de o marido criticar um pronunciamento dele. Segundo Lud, Simões teria condicionado o atendimento de demandas do mandato parlamentar a um pedido de desculpas do prefeito até a meia-noite.

“Quem é o senhor para falar que vai fechar as portas? Mandar os porteiros para que eles não atendam uma deputada que tem legitimidade”, disse Lud na gravação, ao citar os 59.381 votos recebidos. Ela também criticou a postura de Simões diante de críticas e o acusou de desrespeito político.

A origem do conflito foi um vídeo publicado por Luís Eduardo Falcão, no qual ele reage a uma fala do vice-governador em evento público. Na ocasião, Simões ironizou o apoio de uma prefeitura do interior à Polícia Militar, reduzindo a iniciativa a “dois estagiários”. Para o prefeito, a declaração demonstrou desconhecimento da realidade das cidades fora da capital e desrespeito aos gestores municipais.

Com a palavra, o vice-governador

O vice-governador Mateus Simões (PSD) afirmou que a deputada utiliza a pauta das mulheres “para construir uma narrativa de vitimização que não corresponde aos fatos”. “A pauta das mulheres merece respeito e responsabilidade e não pode ser instrumentalizada politicamente”, declarou, em nota.

“A decisão inicial foi não responder, para evitar dar protagonismo a algo que não se sustenta na realidade. A política pode muito, mas não pode tudo. A ânsia por protagonismo e visibilidade não pode justificar o uso de uma pauta legítima e sensível para tentar construir uma narrativa de vitimização que não corresponde aos fatos. Esse tipo de atitude empobrece e rebaixa o debate público”, afirmou.

Outro lado

O presidente da AMM também se manifestou e classificou a atitude de Simões como “baixa, pequena e rasteira”. “Alguém que ocupa o cargo de vice-governador e pretende ser governador agir dessa forma é baixo, pequeno, rasteiro. E isso antes mesmo de dizer uma palavra sequer na ligação. Por que ligar para ela em vez de ligar para mim?”, questionou Luís Eduardo Falcão.

Lud Falcão também recebeu solidariedade da coordenadora da bancada feminina da ALMG, Lohanna França (PV). “O vice-governador de Minas Gerais ameaçou uma deputada estadual eleita com quase 60 mil votos, vice-líder da bancada feminina que tenho a alegria de liderar. Ela representa o homem e a mulher do campo, sua região e todos os mineiros com brilhantismo”, afirmou Lohanna, em vídeo publicado nas redes sociais.