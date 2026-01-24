Lud Falcão rebate Simões e diz que vice-governador não negou ameaça

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A deputada estadual Lud Falcão (Podemos) reagiu, nessa sexta-feira (23/1), à nota divulgada pelo vice-governador Mateus Simões (PSD) sobre a acusação de ameaça e retaliação política. Em posicionamento encaminhado à imprensa, a parlamentar afirmou que o vice-governador não negou os fatos narrados por ela e tampouco apresentou pedido de desculpas.

“Eu li com atenção a nota divulgada pelo vice-governador. Não há uma linha sequer negando o que aconteceu. Também não há retratação, ou pedido de desculpas”, escreveu a deputada. Segundo Lud Falcão, a manifestação de Simões se limitou a tentar desqualificar sua reação, ao atribuí-la a uma suposta busca por visibilidade.

Na nota, a parlamentar criticou o trecho em que o vice-governador afirmou que ela estaria instrumentalizando a pauta das mulheres para “construir uma narrativa de vitimização”. Para Lud Falcão, esse tipo de argumento desvia o foco do episódio e ignora a gravidade do caso. “Transformar indignação em ‘ânsia por protagonismo’ não apaga a realidade. E usar palavras difíceis para fugir da responsabilidade não muda os fatos”, afirmou.

A deputada também rebateu diretamente a acusação de protagonismo e disse causar “estranheza” o fato de alguém que, segundo ela, busca visibilidade cotidiana fazer esse tipo de crítica. No entanto, destacou que o ponto mais grave da nota de Simões estaria na tentativa de estabelecer limites sobre como uma mulher deve se comportar na política.

“Dizer, ainda que nas entrelinhas, como uma mulher deve se comportar para ‘merecer’ espaço na política não é debate público qualificado. Isso é machismo”, escreveu. Lud Falcão afirmou ainda que mulheres não precisam de autorização ou enquadramento para exercer seus mandatos e que o respeito à pauta feminina começa pelo reconhecimento de erros.

A parlamentar ressaltou que a ausência de retratação “diz muito” sobre a dificuldade de reconhecer limites e a falta de humildade para pedir desculpas. Ao final da nota, afirmou que seguirá exercendo seu mandato de forma independente. “Continuo trabalhando, dialogando com os municípios, defendendo Minas e honrando cada voto que recebi”, concluiu.

O embate entre Lud Falcão e Mateus Simões teve início após a deputada relatar que teria sido ameaçada de retaliação política em uma ligação telefônica, na qual o vice-governador teria condicionado o atendimento de demandas ao Executivo estadual a um pedido de desculpas de seu marido, o prefeito de Patos de Minas e presidente da Associação Mineira dos Municípios (AMM), Luís Eduardo Falcão.

O caso repercutiu na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e motivou manifestações de solidariedade de parlamentares e da bancada feminina, que classificaram o episódio como violência política de gênero.

O presidente da AMM também se manifestou e disse que a atitude de Simões foi “baixa, pequena e rasteira”. “Alguém que ocupa o cargo de vice-governador e pretende ser governador, agir dessa forma baixa, pequena, rasteira... E antes mesmo de dizer uma palavra sequer na ligação. Por que ligar para ela em vez de ligar para mim?”, questionou Luís Eduardo Falcão.

