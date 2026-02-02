Assine
'LIVRAMENTO'

Pedro Rousseff sobre Nikolas não disputar o governo: 'Chupetinha arregou'

O deputado se posicionou e anunciou que vai disputar uma reeleição para a Câmara nas eleições deste ano

AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
02/02/2026 20:09

Pedro Rousseff e Nikolas Ferreira já protagonizaram embates nas redes sociais
Pedro Rousseff e Nikolas Ferreira já protagonizaram embates nas redes sociais

O vereador de Belo Horizonte Pedro Rousseff (PT) afirmou que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) “arregou” ao não disputar o governo de Minas Gerais nas eleições deste ano.

Nikolas se posicionou após uma matéria da Folha de S. Paulo afirmar que Flávio Bolsonaro (PL) estaria costurando uma aliança com o Centrão para lançar o deputado ao Executivo estadual.

“Vou para a reeleição no Congresso. Agora, mais do que nunca, está provado que minha voz em âmbito nacional é muito importante. E estamos trabalhando para achar um nome para o governo de Minas”, afirmou, ao Metrópoles.

Pedro Rousseff reage

“Arregou! Nikolas Chupetinha acaba de desistir de disputar o governo de Minas Gerais!”, anunciou o vereador. “Ele sabe que ficará inelegível e que caso concorresse, seria derrotado! Livramento para MG!”.

Sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), Pedro Rousseff já protagonizou diversos embates com Nikolas nas redes sociais. O petista costuma se referir ao deputado como “chupetinha”.

