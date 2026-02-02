Flávio quer lançar Nikolas ao Governo de MG em aliança com centrão; entenda

FOLHAPRESS - O pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) considera lançar o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ao Governo de Minas Gerais em aliança com uma ala do centrão.

O senador, segundo aliados, passou a revisitar a ideia nos últimos dias e discutiu o nome do parlamentar em conversa recente com cardeais do União Brasil e do PP, que formam uma federação.

As conversas foram confirmadas à reportagem por interlocutores. Segundo um deles, tudo dependerá da posição do atual governador, Romeu Zema (Novo), cotado para ser vice de Flávio na disputa pela Presidência. Essas legendas do centrão estão entusiasmadas porque consideram Nikolas como amplo favorito para concorrer ao Governo de Minas Gerais.

A ideia envolve garantir a Flávio um palanque forte no estado, considerado crucial na eleição nacional. Zema é pré-candidato à Presidência e tem o vice, Matheus Simões (PSD), como pré-candidato ao governo. Dessa forma, o PL corre o risco de ter o candidato da máquina fazendo campanha para outro nome na corrida pelo Planalto.

Simões, que deve assumir o cargo de Zema em março, já afirmou que irá apoiá-lo na corrida presidencial. "O presidente [do partido, Gilberto] Kassab foi muito claro. Em Minas Gerais, o palanque é do governador Romeu Zema, é assim que nós caminharemos", disse em outubro passado.

Segundo aliados, Nikolas afirmou em outras ocasiões não ter desejo de disputar essa eleição majoritária. Pessoas próximas a Flávio dizem que o deputado foi indagado no ano passado se toparia concorrer ao governo e disse que não. A questão, agora, é que uma candidatura do parlamentar passou a ser vista como necessária para garantir um candidato forte pedindo votos para o PL em Minas.

O estado é considerado chave para a eleição porque os últimos presidentes eleitos venceram também em Minas Gerais. Trata-se do segundo maior colégio eleitoral do Brasil, mas sem tendência clara para a esquerda ou direita.

Segundo interlocutores, haverá uma nova tentativa de convencer Nikolas, que é visto como um nome com capacidade de mobilização digital e também de rua. Houve entusiasmo com a manifestação de domingo (25), em Brasília, para protestar contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Nikolas foi o deputado mais votado em 2022, com 1,47 milhão de votos. A expectativa no partido é que, em 2026, ele ultrapasse a marca de 2 milhões. A performance nas urnas, avalia a legenda, é impulsionada por um desempenho nas redes sociais, o que o levou a funcionar como um cabo eleitoral nacional na eleição municipal de 2024.

Procurado, o coordenador da campanha de Flávio, o senador Rogério Marinho (PL-RN), afirmou desconhecer a negociação, mas elogiou o parlamentar. "Não soube. Mas é um bom nome. Se ele tiver interesse, vamos respaldar, mas até agora não manifestou."





De acordo com aliados, se Nikolas não for convencido, o PL precisa construir uma candidatura forte em Minas Gerais. Há ainda o nome do senador Cleitinho (Republicanos), considerado conservador, mas que por vezes entrou em rota de colisão com o ex-presidente e sua família.

Do lado do governo, o presidente Lula (PT) gostaria de lançar o senador Rodrigo Pacheco (PSD) ao Governo de Minas Gerais. Mas, diante da resistência do ex-presidente do Senado, o governo passou a desenhar um plano B para o estado.

Nesse leque de alternativas entrou o nome de Cleitinho. Também fazem parte dos cotados o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Leite (MDB), e o ex-procurador-geral de Justiça Jarbas Soares.

Papudinha



A defesa de Bolsonaro, que está preso na Papudinha, em Brasília, solicitou ao STF (Supremo Tribunal Federal) a visita de Nikolas e outros três parlamentares do PL: o deputado Sanderson (RS) e os senadores Carlos Portinho (RJ) e Bruno Bonetti (RJ).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, autorizou as visitas. Os encontros acontecerão individualmente nos dias 18 e 21 de fevereiro.