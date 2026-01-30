Assine
DATA MARCADA

Moraes autoriza visita de Nikolas a Bolsonaro na Papudinha

O convite de Bolsonaro para receber o parlamentar veio após a caminhada realizada por Nikolas de Paracatu a Brasília

AM
Andrei Megre
Repórter
30/01/2026 18:22 - atualizado em 30/01/2026 18:22

Jair Bolsonaro e Nikolas Ferreira
Jair Bolsonaro e Nikolas Ferreira vão se encontrar pela primeira vez na Papudinha crédito: Tulio Santos/EM/D.A. Press e Pablo PORCIUNCULA / AFP

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) visitará o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Papudinha, em Brasília (DF), após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nikolas poderá se encontrar com o ex-chefe do Executivo em 21 de fevereiro, um sábado, entre as 8h e 10h. Na decisão, Moraes também autorizou a ida do deputado federal Ubiratan Sanderson (PL) na mesma data e dos senadores Carlos Portinho e Bruno Bonetti no dia 18 do mesmo mês.

O texto lembra que devem ser cumpridas “todas as regras do estabelecimento prisional”. Quando visitou Bolsonaro na prisão domiciliar, Nikolas descumpriu ordem de Moraes e usou celular durante o encontro.

Caminhada de Nikolas

O convite de Bolsonaro para receber o parlamentar veio após a caminhada realizada por Nikolas, de cerca de 250 km, entre Paracatu, no Noroeste de Minas, e Brasília.

Ele tinha o objetivo de protestar contra o governo Lula (PT) e o STF com o ato, que terminou em uma manifestação na capital federal.

