PAPUDINHA

Carlos faz pedido após visita a Bolsonaro: 'Só assim para ele ficar de pé'

'Saio neste momento da Papuda, em Brasília. Se eu estou exausto de modo como jamais fiquei, não consigo mostrar o quão meu pai está', escreveu o "02"

Andrei Megre
Andrei Megre
Repórter
29/01/2026 18:04

Carlos Bolsonaro saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado e preso por tentativa de golpe
Carlos Bolsonaro e Jair Bolsonaro crédito: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO

Carlos Bolsonaro (PL) voltou a visitar o pai, Jair Bolsonaro (PL), nesta quinta-feira (29/1). Após deixar a Papudinha, onde o ex-presidente está preso em Brasília (DF), o filho “02” fez um pedido aos apoiadores.

Carlos pediu “boas energias” dos bolsonaristas para ajudar Bolsonaro a lidar com a prisão. Ele cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão após condenação por tentativa de golpe de Estado.

“Saio neste momento da Papuda, em Brasília. Se eu estou exausto de modo como jamais fiquei, não consigo mostrar o quão meu pai está”, escreveu o “02”, em post no X (antigo Twitter).

Em seguida, mandou mensagem aos seguidores: “Peço a todos boas energias, como sempre têm mandado. Somente assim para, minimamente, ele ficar de pé”.

Visita de Tarcísio

Além de Carlos, o ex-presidente foi visitado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nesta quinta.

Ao deixar o Complexo Penitenciário da Papuda, o governador declarou apoio ao filho “01” de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro (PL), que vai representar o pai nas eleições para a presidência.

