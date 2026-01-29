Assine
ELEIÇÕES 2026

Após visitar Bolsonaro, Tarcísio vai apoiar Flávio para a Presidência

Governador afirma que pretende disputar a reeleição em São Paulo e defende união do grupo político nas eleições deste ano

DR
Danandra Rocha - Correio Braziliense
DR
Danandra Rocha - Correio Braziliense
Repórter
29/01/2026 15:52

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, preso no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília
Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, preso no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília crédito: Wal Lima/CB/D.A Press

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quinta-feira (29/1) que o foco político permanece no comando do estado e declarou apoio à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República. A declaração foi feita após visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, preso no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

Segundo Tarcísio, a ida ao local teve como objetivo manifestar “solidariedade” ao ex-presidente e reforçar a coesão do campo político alinhado ao bolsonarismo. O governador descartou qualquer movimento que indique disputa fora de São Paulo e disse estar comprometido com um projeto de “longo prazo” no estado, incluindo a tentativa de reeleição. “Meu interesse é ficar em São Paulo , não tem controvérsia nenhuma”, afirmou.

Leia Mais

Ao comentar o cenário nacional, Tarcísio defendeu que o grupo político precisa apresentar respostas conjuntas diante da situação fiscal do país e sinalizou que pretende desempenhar papel semelhante ao de 2022, quando atuou como aliado estratégico na campanha presidencial. Ao lado do vereador Carlos Bolsonaro, que permaneceu calado, ele destacou que a prioridade, neste momento, é fortalecer a candidatura presidencial do campo conservador.

Durante o encontro, Tarcísio também relatou ter conversado com Jair Bolsonaro sobre a recente filiação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ao PSD, após sua saída do União Brasil. De acordo com o governador paulista, o ex-presidente avaliou de forma positiva o movimento e considera que Caiado agrega força ao grupo.

“Presidente elogiou Caiado para mim. Tem consideração por ele e entende que soma”. Para Tarcísio, a existência de mais de uma pré-candidatura no campo da direita não representa um problema. Ele afirmou que o processo tende a resultar em convergência política e que, ao final, o grupo deverá se unir em torno de um nome com maior viabilidade eleitoral.

Busca
