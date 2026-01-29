Falcão sinaliza aliança com Cleitinho para disputa do governo de Minas

O prefeito de Patos de Minas e presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Luís Eduardo Falcão (sem partido), admitiu conversas com o senador Cleitinho (Republicanos) e sinalizou a possibilidade de uma aliança para a eleição de 2026, inclusive como eventual vice na chapa para disputar o Palácio Tiradentes. Em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, Falcão reconheceu o peso eleitoral do senador, que hoje lidera as pesquisas para o governo de Minas.

“Hoje, o senador Cleitinho lidera as pesquisas. Isso é um fato”, afirmou Falcão ao comentar o tabuleiro eleitoral e o início das articulações para 2026. Segundo o presidente da AMM, o momento ainda é de diálogo e avaliação, sem definições fechadas sobre composição de chapas ou alianças partidárias. Ele confirmou que mantém conversas frequentes com Cleitinho e que a interlocução não é recente. “Conversamos bastante. Conversei com ele ontem. Ele sabe que conversamos há mais tempo.”

Falcão ainda afirmou que há mais de um nome colocado no campo da direita e que o processo de definição ainda passará por avaliações políticas e eleitorais. “É direito dele, (Mateus) Simões e do Gabriel Azevedo se colocarem. Lá na frente será avaliada a viabilidade”, avaliou.

O prefeito também não descartou rearranjos partidários e uma aproximação formal com o senador. “Posso estar no mesmo partido que o Cleitinho. O Republicanos. Tudo é possível.” Segundo ele, qualquer participação mais direta no processo eleitoral estará condicionada a um projeto para o estado. “Quero entrar num time que pense Minas para o futuro, sem exigir cargo.”