Assine
overlay
Início Política
EM ENTREVISTA

Falcão sinaliza aliança com Cleitinho para disputa do governo de Minas

Prefeito de Patos de Minas e presidente da AMM reconhece liderança do senador nas pesquisas ao governo de Minas e admite conversas para compor chapa

Publicidade
Carregando...
Ana Mendonça
SP
Sílvia Pires
Ana Mendonça
Repórter
SP
Sílvia Pires
Repórter
Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
29/01/2026 06:00 - atualizado em 29/01/2026 07:27

compartilhe

SIGA
x
Luiz Eduardo Falcão, presidente da AMM e prefeito de Patos de Minas, diz que mantém conversas com o senador Cleitinho e avalia cenários para a eleição de 2026
Luiz Eduardo Falcão, presidente da AMM e prefeito de Patos de Minas, diz que mantém conversas com o senador Cleitinho e avalia cenários para a eleição de 2026 crédito: Jair Amaral/EM/DAPRESS

O prefeito de Patos de Minas e presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Luís Eduardo Falcão (sem partido), admitiu conversas com o senador Cleitinho (Republicanos) e sinalizou a possibilidade de uma aliança para a eleição de 2026, inclusive como eventual vice na chapa para disputar o Palácio Tiradentes. Em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, Falcão reconheceu o peso eleitoral do senador, que hoje lidera as pesquisas para o governo de Minas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Hoje, o senador Cleitinho lidera as pesquisas. Isso é um fato”, afirmou Falcão ao comentar o tabuleiro eleitoral e o início das articulações para 2026. Segundo o presidente da AMM, o momento ainda é de diálogo e avaliação, sem definições fechadas sobre composição de chapas ou alianças partidárias. Ele confirmou que mantém conversas frequentes com Cleitinho e que a interlocução não é recente. “Conversamos bastante. Conversei com ele ontem. Ele sabe que conversamos há mais tempo.”

Leia Mais

Falcão ainda afirmou que há mais de um nome colocado no campo da direita e que o processo de definição ainda passará por avaliações políticas e eleitorais. “É direito dele, (Mateus) Simões e do Gabriel Azevedo se colocarem. Lá na frente será avaliada a viabilidade”, avaliou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O prefeito também não descartou rearranjos partidários e uma aproximação formal com o senador. “Posso estar no mesmo partido que o Cleitinho. O Republicanos. Tudo é possível.” Segundo ele, qualquer participação mais direta no processo eleitoral estará condicionada a um projeto para o estado. “Quero entrar num time que pense Minas para o futuro, sem exigir cargo.”

Tópicos relacionados:

chapa cleitinho eleicoes-2026 luis-eduardo-falcao palacio-tiradentes

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay