Falcão diz que terá papel estratégico na eleição em MG: 'Minha obrigação'

Prefeito de Patos de Minas e presidente da Associação Mineira de Municípios, Luís Eduardo Falcão (sem partido), afirmou que pretende participar ativamente do processo eleitoral de 2026 em Minas Gerais, embora ainda não defina se isso ocorrerá por meio de uma candidatura. Em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, Falcão ressaltou o papel institucional da AMM, defendeu diálogo com todos os campos políticos e disse que sua atuação será guiada por princípios e valores pessoais, mesmo em um ambiente de construção coletiva.

Segundo ele, a presidência da entidade impõe responsabilidades que ultrapassam preferências partidárias. “Eu me sinto confortável e me sinto na obrigação de participar. Muitas pessoas falam às vezes de candidatura, mas essa não é a única maneira de participar do processo. A AMM tem obrigação de dialogar com todos os candidatos, com todos os partidos. Eu tenho a minha ideologia, eu tenho lado, eu sempre fui de direita. Mas, como presidente da AMM, nós temos que conversar com o governador, com o presidente da República, com todos os deputados, com os senadores, porque o nosso trabalho é institucional.”

Falcão reforçou que a representação exige maturidade política e equilíbrio. “Eu tenho que respeitar todos os municípios de Minas, representar todos os prefeitos e prefeitas de todos os partidos. A gente tem maturidade para fazer isso. Então a AMM vai estar, sim, numa posição estratégica para a eleição deste ano.”

Questionado sobre a possibilidade de disputar um cargo em 2026, o prefeito não descartou nenhuma alternativa e comparou a vida política a um campo de exposição permanente. “Quem entra na política é como quem entra na chuva. Não tem como não se molhar. Eu estou na chuva para molhar. Quero participar de um projeto, trabalhar pelo futuro de Minas Gerais. Se eu não quisesse, não estaria como presidente da AMM representando os municípios.”

Apesar disso, ele defende que eventuais candidaturas sejam fruto de construção, não de anúncios precipitados. “A questão de candidatura tem que acontecer naturalmente. Eu não acredito em projetos em que a pessoa simplesmente se lança candidata. A minha candidatura a prefeito em Patos de Minas foi assim. Nunca tinha sido candidato a nada, ninguém da minha família. No início diziam que eu não tinha chance nenhuma, mas fizemos um trabalho diferente.”

Falcão afirmou que tem mantido conversas com diferentes atores políticos, mas estabeleceu limites claros. “Eu vou participar de um projeto. Tenho dialogado com todos que pensam a Minas do futuro, mas não vou abrir mão dos meus princípios e valores.”

Ele reconhece que sua participação pode assumir formatos distintos. “Essa participação pode ser como candidato, como vice ou como articulador político. Eu realmente não tenho essa resposta ainda. Isso depende de construção, de respeitar partidos e a população.”

Ao analisar o cenário eleitoral, o presidente da AMM comentou o desempenho dos principais nomes colocados até agora. “Hoje, o senador Cleitinho lidera as pesquisas. O vice-governador já anunciou que será candidato, mas não tem avançado nos números. Política é dinâmica. O cenário de janeiro de 2026 pode mudar completamente em três meses.”

Para Falcão, o perfil do eleitor mineiro também pesa na definição do quadro. “O mineiro é desconfiado, analisa, observa, não toma decisão precipitada. Quer alguém com experiência em gestão, que dialogue e resolva problemas.”

Mesmo admitindo a possibilidade de concorrer, ele frisou compromissos assumidos. “Eu posso ser candidato, mas tenho compromisso com a população de Patos de Minas até dezembro de 2028 e com os prefeitos que me elegeram presidente da AMM. Esse plano só muda se eles entenderem que devemos fazer algo diferente.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao final, deixou claro que não ficará à margem do debate eleitoral. “Mas estarei participando da eleição de alguma forma.”