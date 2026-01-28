Assine
ENTREVISTA EXCLUSIVA

Falcão nega que será vice de Gabriel Azevedo: 'Tenho trajetória à direita'

Prefeito de Patos de Minas e presidente da AMM afirma que não aceitaria compor por 'questão ideológica e prática'

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
28/01/2026 16:01 - atualizado em 28/01/2026 18:05

Luiz Eduardo Falcão, prefeito de Patos de Minas e presidente da AMM, descarta composição como vice e afirma que diferenças ideológicas e práticas tornam a hipótese
Luiz Eduardo Falcão, prefeito de Patos de Minas e presidente da AMM, descarta composição como vice e afirma que diferenças ideológicas e práticas tornam a hipótese "muito pequena". crédito: Jair Amaral/EM/DAPRESS

O prefeito de Patos de Minas e presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Luís Eduardo Falcão, negou qualquer possibilidade de compor como vice em uma eventual candidatura de Gabriel Azevedo (MDB). Em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, Falcão afirmou que a hipótese é “muito pequena” e citou razões práticas e ideológicas para descartar a composição.

“Eu respeito o Gabriel, é estudioso, foi vereador, foi presidente da Câmara. Tem a contribuir com o debate”, disse. Ainda assim, o prefeito foi categórico ao afastar o cenário de aliança eleitoral: “Mas a possibilidade de eu ser vice dele é muito pequena. Teria que renunciar à prefeitura e à AMM, e não vejo tanta convergência partidária”.

Sem partido no momento, Falcão ressaltou sua trajetória política e marcou distância do campo governista federal. “Eu tenho trajetória à direita, e o MDB hoje integra a base do governo Lula”, afirmou. Na sequência, reforçou que a divergência vai além da sigla e alcança o campo ideológico e operacional. “Sobre o Gabriel, não aceitaria compor com ele por questão ideológica e prática. Mas conversar sobre Minas, eu converso com qualquer um”.

À frente da Associação Mineira de Municípios, Falcão disse priorizar o diálogo institucional e demonstrou preocupação com o ambiente político atual. “A política está escalando para um lugar sem diálogo, e isso é ruim”, avaliou.

O prefeito também ponderou que uma eventual mudança de rota exigiria custos elevados para sua atuação atual. Além de comandar Patos de Minas, Falcão preside a AMM, entidade que reúne prefeitos de todo o estado e atua na articulação municipalista junto aos governos estadual e federal. Segundo ele, abrir mão dessas funções não faria sentido diante do cenário político e das diferenças programáticas envolvidas.

