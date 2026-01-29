Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Zema aparece com 2,8% e 4,4%, aponta Paraná Pesquisas; entenda

Governador de Minas Gerais figura atrás de outros nomes da direita, como Ratinho Junior e Ronaldo Caiado, no principal cenário estimulado

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
29/01/2026 08:46 - atualizado em 29/01/2026 08:48

compartilhe

SIGA
x
Romeu Zema deve renunciar ao governo no dia 22 de março
Zema aparece com 2,8% e 4,4%, aponta Paraná Pesquisas crédito: JAIR AMARAL/EM/D.A. PRESS

Pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta quinta-feira (29/1) aponta o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), na quinta colocação na disputa pela Presidência da República em 2026. No principal cenário estimulado, Zema aparece com 2,8% das intenções de voto.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O governador mineiro figura atrás do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera com 39,8%, e do senador Flávio Bolsonaro (PL), com 33,1%. Na disputa interna do campo da direita, Zema também é superado pelo governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), com 6,5%, e pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 3,7%.

Em um segundo cenário, onde o nome de Flávio Bolsonaro é substituído pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Zema apresenta crescimento e alcança 4,4%. Ainda assim, fica atrás de Lula (40,7%), Tarcísio (27,5%) e Caiado (6,6%). Neste cenário também não consta o nome de Ratinho Jr.

Leia Mais

Apesar de aparecer distante dos líderes, o governador já ressaltou inúmeras vezes não estar preocupado com seu baixo desempenho apontado por pesquisas eleitorais.

O governador afirmou, inclusive, estar satisfeito com o resultado e fez uma comparação com o início de sua trajetória eleitoral em Minas. “Eu estou felicíssimo com o resultado da pesquisa. Há oito anos atrás (sic), quando eu comecei a minha campanha em Minas Gerais, o meu número era, acho que dez vezes menor do que esse”, disse em conversa com a imprensa, durante agenda em Serra da Saudade, no Centro-Oeste mineiro, no último dia 15.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Confira os cenário estimulados:

Cenário 1:

  • Lula (PT): 39,8%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 33,1%
  • Ratinho Junior (PSD): 6,5%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3,7%
  • Romeu Zema (Novo): 2,8%
  • Renan Santos (Missão): 1,5%
  • Aldo Rebelo (DC): 1,1%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 6,8%
  • Não sabe/Não opinou: 4,7%

Cenário 2:

  • Lula (PT): 40,7%
  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 27,5%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 6,6%
  • Romeu Zema (Novo): 4,4%
  • Renan Santos (Missão): 2,0%
  • Aldo Rebelo (DC): 1,4%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 10,8%
  • Não sabe/Não opinou: 6,6%

A pesquisa

O levantamento ouviu 2.080 eleitores em todo o país entre os dias 25 e 28 de janeiro de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-08254/2026.

Tópicos relacionados:

eleicoes-2026 flavio-bolsonaro lula pesquisa-eleitoral ratinho-jr ronaldo-caiado tarcisio-de-freitas zema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay