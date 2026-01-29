Zema aparece com 2,8% e 4,4%, aponta Paraná Pesquisas; entenda

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta quinta-feira (29/1) aponta o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), na quinta colocação na disputa pela Presidência da República em 2026. No principal cenário estimulado, Zema aparece com 2,8% das intenções de voto.

O governador mineiro figura atrás do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera com 39,8%, e do senador Flávio Bolsonaro (PL), com 33,1%. Na disputa interna do campo da direita, Zema também é superado pelo governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), com 6,5%, e pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 3,7%.

Em um segundo cenário, onde o nome de Flávio Bolsonaro é substituído pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Zema apresenta crescimento e alcança 4,4%. Ainda assim, fica atrás de Lula (40,7%), Tarcísio (27,5%) e Caiado (6,6%). Neste cenário também não consta o nome de Ratinho Jr.

Apesar de aparecer distante dos líderes, o governador já ressaltou inúmeras vezes não estar preocupado com seu baixo desempenho apontado por pesquisas eleitorais.

O governador afirmou, inclusive, estar satisfeito com o resultado e fez uma comparação com o início de sua trajetória eleitoral em Minas. “Eu estou felicíssimo com o resultado da pesquisa. Há oito anos atrás (sic), quando eu comecei a minha campanha em Minas Gerais, o meu número era, acho que dez vezes menor do que esse”, disse em conversa com a imprensa, durante agenda em Serra da Saudade, no Centro-Oeste mineiro, no último dia 15.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Confira os cenário estimulados:

Cenário 1:

Lula (PT): 39,8%

Flávio Bolsonaro (PL): 33,1%

Ratinho Junior (PSD): 6,5%

Ronaldo Caiado (PSD): 3,7%

Romeu Zema (Novo): 2,8%

Renan Santos (Missão): 1,5%

Aldo Rebelo (DC): 1,1%

Nenhum/Branco/Nulo: 6,8%

Não sabe/Não opinou: 4,7%

Cenário 2:

Lula (PT): 40,7%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 27,5%

Ronaldo Caiado (PSD): 6,6%

Romeu Zema (Novo): 4,4%

Renan Santos (Missão): 2,0%

Aldo Rebelo (DC): 1,4%

Nenhum/Branco/Nulo: 10,8%

Não sabe/Não opinou: 6,6%

A pesquisa

O levantamento ouviu 2.080 eleitores em todo o país entre os dias 25 e 28 de janeiro de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-08254/2026.