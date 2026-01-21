Assine
DEPOIS DAS VAIAS

Zema elogia reação de Leite às vaias com Lula: 'Brasil está cansado do PT'

Governador de Minas saiu em defesa do gaúcho nas redes sociais; ambos são cotados como pré-candidatos à Presidência em 2026

Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
21/01/2026 10:26

Eduardo Leite e Romeu Zema
Eduardo Leite e Romeu Zema crédito: JairAmaral/EM/D.A Press

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), elogiou publicamente a postura adotada pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), vaiado em um evento com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nessa terça-feira (20/1), no município de Rio Grande (RS).

O comentário foi feito por Zema em uma publicação de Leite em redes sociais. “Parabéns pela postura, Eduardo. O Brasil está cansado do PT e do ‘amor’ que só nos levou ao buraco”, escreveu o governador mineiro, ao se referir à reação do gaúcho diante das manifestações da plateia.

Durante o evento, Leite pediu respeito institucional e criticou a hostilidade política, afirmando que atitudes como vaias aprofundam a polarização no país. O governador do Rio Grande do Sul também ressaltou que a cooperação entre diferentes governos deve prevalecer, independentemente de divergências ideológicas.

A manifestação de Zema ocorre em um contexto em que ambos são citados como pré-candidatos à Presidência da República em 2026. Eles buscam se consolidar como alternativas de centro-direita ao presidente Lula e ao campo político petista.

Zema tem adotado um discurso crítico ao governo federal e ao PT, especialmente em temas econômicos e institucionais. Já Leite, embora também se posicione à direita no espectro político, costuma adotar um tom mais moderado e institucional.

