ELEIÇÕES 2026

Paraná Pesquisas: Lula tem 39,8% e Flávio Bolsonaro, 33,1%

Levantamento divulgado nesta quinta-feira (29) aponta liderança do petista no primeiro turno, mas projeta empate técnico com adversários no segundo turno

Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
29/01/2026 08:06

Apesar da liderança de Lula no primeiro cenário, a pesquisa indica um empate técnico com Flávio no segundo turno crédito: AGENCIA BRASIL/REPRODUÇÃO

Pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta quinta-feira (29/01) mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial de 2026 com 39,8% das intenções de voto no principal cenário estimulado. O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece na sequência, com 33,1%.

Na terceira posição figura o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), com 6,5%. Ele é seguido pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), que soma 3,7%, e pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 2,8%. Renan Santos (Missão) aparece no levantamento com 1,5% e Aldo Rabelo (DC) 1,1%.

O levantamento aponta ainda que 6,8% dos eleitores não votariam em nenhum dos candidatos, votariam em branco ou anulariam o voto. Outros 4,7% não souberam ou não responderam.

  • Lula (PT): 39,8%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 33,1%
  • Ratinho Junior (PSD): 6,5%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3,7%
  • Romeu Zema (Novo): 2,8%
  • Renan Santos (MBL): 1,5%
  • Aldo Rebelo (DC): 1,1%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 6,8%
  • Não sabe/Não opinou: 4,7%

Cenário sem Flávio

O levantamento também testou um segundo cenário de primeiro turno para 2026, substituindo o senador Flávio Bolsonaro (PL) pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e excluindo o governador Ratinho Jr.. Nesta simulação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com 40,7% das intenções de voto.

Tarcísio de Freitas aparece na segunda posição, com 27,5% - diferença superior à registrada no cenário com Flávio Bolsonaro. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), figura em terceiro lugar com 6,6%, seguido pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 4,4%.

A lista traz ainda Renan Santos, com 2,0%, e o ex-ministro Aldo Rebelo, com 1,4%.

Neste cenário, o número de eleitores que dizem votar em branco, nulo ou em nenhum candidato sobe para 10,8%. Os indecisos somam 6,6%.

  • Lula (PT): 40,7%
  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 27,5%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 6,6%
  • Romeu Zema (Novo): 4,4%
  • Renan Santos (Missão): 2,0%
  • Aldo Rebelo (DC): 1,4%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 10,8%
  • Não sabe/Não opinou: 6,6%

Empate técnico no segundo turno

Apesar da liderança de Lula no primeiro cenário, a pesquisa indica um empate técnico no segundo turno, considerando a margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Em um eventual confronto direto, o petista teria 44,8% contra 42,2% de Flávio Bolsonaro.

A pesquisa ouviu 2.080 eleitores, em todo o país, entre os dias 25 e 28 de janeiro de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-08254/2026.

