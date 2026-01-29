Paraná Pesquisas: Lula tem 39,8% e Flávio Bolsonaro, 33,1%

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta quinta-feira (29/01) mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial de 2026 com 39,8% das intenções de voto no principal cenário estimulado. O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece na sequência, com 33,1%.

Na terceira posição figura o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), com 6,5%. Ele é seguido pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), que soma 3,7%, e pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 2,8%. Renan Santos (Missão) aparece no levantamento com 1,5% e Aldo Rabelo (DC) 1,1%.

O levantamento aponta ainda que 6,8% dos eleitores não votariam em nenhum dos candidatos, votariam em branco ou anulariam o voto. Outros 4,7% não souberam ou não responderam.

Lula (PT): 39,8%

Flávio Bolsonaro (PL): 33,1%

Ratinho Junior (PSD): 6,5%

Ronaldo Caiado (PSD): 3,7%

Romeu Zema (Novo): 2,8%

Renan Santos (MBL): 1,5%

Aldo Rebelo (DC): 1,1%

Nenhum/Branco/Nulo: 6,8%

Não sabe/Não opinou: 4,7%

Cenário sem Flávio

O levantamento também testou um segundo cenário de primeiro turno para 2026, substituindo o senador Flávio Bolsonaro (PL) pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e excluindo o governador Ratinho Jr.. Nesta simulação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com 40,7% das intenções de voto.

Tarcísio de Freitas aparece na segunda posição, com 27,5% - diferença superior à registrada no cenário com Flávio Bolsonaro. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), figura em terceiro lugar com 6,6%, seguido pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 4,4%.

A lista traz ainda Renan Santos, com 2,0%, e o ex-ministro Aldo Rebelo, com 1,4%.

Neste cenário, o número de eleitores que dizem votar em branco, nulo ou em nenhum candidato sobe para 10,8%. Os indecisos somam 6,6%.

Lula (PT): 40,7%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 27,5%

Ronaldo Caiado (PSD): 6,6%

Romeu Zema (Novo): 4,4%

Renan Santos (Missão): 2,0%

Aldo Rebelo (DC): 1,4%

Nenhum/Branco/Nulo: 10,8%

Não sabe/Não opinou: 6,6%

Empate técnico no segundo turno

Apesar da liderança de Lula no primeiro cenário, a pesquisa indica um empate técnico no segundo turno, considerando a margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Em um eventual confronto direto, o petista teria 44,8% contra 42,2% de Flávio Bolsonaro.

A pesquisa ouviu 2.080 eleitores, em todo o país, entre os dias 25 e 28 de janeiro de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-08254/2026.

